Samantha Jones regresará en ‘And Just Like That 2′

Samantha Jones regresa a And Just like That Los productores de la serie planean darle más participación al personaje.

Uno de los comentarios más frecuentes sobre And Just Like That, la serie reboot de Sex and The City que marcaba el regreso de estas amigas a la pantalla de HBO Max, es que se sentía el vacío de Samantha Jones.

Ella sin duda se robó el corazón de los fans que siguieron la historia desde la década de los noventa gracias a su irreverencia, libertad y gran actitud, por lo que la mayoría de las críticas se centraron en la ausencia de la actriz Kim Cattrall.

No obstante, ahora parece que esto quedará en el pasado, pues de acuerdo con Quién, los productores del dramático están pensando incluir al personaje en la continuación de la ficción y darle mayor peso en el argumento.

Eso sí, no queda claro si Samantha Jones aparecerá como parte del cuarteto de fashionistas o seguirá teniendo más intervenciones por la vía digital, como se comunicó con Carrie Bradshaw a lo largo de los episodios con varios mensajes de textos.

En esta nueva etapa, explicaron que Jones se había resentido con la escritora después que tuviera que rescindir su servicio como publicista por la transición de las publicaciones impresas a las digitales, así que tomó sus maletas y se mudó a Londres.

Desde entonces, la relación había estado fría, pero con el paso de los capítulos fueron interactuando mucho más. Sobre esto el creador, Michael Patrick King, confirmó que volveremos a tener noticias de Samantha Jones, pero no adelantó mucho más.

“Todo es tan nuevo aún… Una de mis grandes reglas es no contar las cosas hasta que sean reales. Mi objetivo es juntar a todos los personajes para que no estén separados”, explicó a Variety. Lo que sí parece vigente es la reticencia de Cattrall de volver al show después de sus diferencias con el resto del elenco.