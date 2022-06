Esta joven actriz de Marvel se niega a tener redes sociales por su salud mental

Marvel Studios sigue ampliando su éxito entre la audiencia con sus producciones de Disney+ y la que está por venir no parece será una excepción. Se trata de Ms. Marvel, protagonizada por Iman Vellani, y estará llegando a la plataforma de Disney muy pronto.

Anticipándose al foco de fama que le traerá esta producción, la actriz de 19 años sostiene que no le gusta tener redes sociales aún, pues las ve como “un trabajo extra”.

Al ser su personaje, Kamala Khan, la primer superheroína musulmana en debutar en el MCU, es lamentablemente de esperarse que Vellani pueda estar expuesta a comentarios negativos o microagresiones y duras críticas.

No cree que sea “madura mentalmente” para las redes sociales aún

Durante una entrevista con Now Toronto, la joven actriz canadiense explicó la razón por la que decidió no ser parte de las redes: “Las redes sociales pueden ser mucho. Puede ser un trabajo extra. Realmente no necesito uno de esos en este momento. Sólo quiero mantener mi distancia de eso. No creo que sea lo suficientemente madura mentalmente para eso todavía”.

Es bueno para ella que Marvel y Disney han aceptado esta decisión personal de Vellani, que cuenta ya con varios perfiles falsos en distintas plataformas, hechos por fans de la serie que aún no se estrena, que además servirá también de preámbulo a la participación de Vellani en la secuela de Capitán Marvel, The Marvels, donde compartirá pantalla con Brie Larson.

El elenco de Ms. Marvel está conformado por Vellani en el papel principal, junto a Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur y Matt Lintz. La serie llegará al catalogo de Disney+ este viernes 8 de junio y constará de seis episodios, uno a estrenarse cada viernes como ha sido la dinámica de la franquicia en la plataforma.