¿Irá a la cárcel? Lo que pasará si Amber Heard no le paga a Johnny Depp el dinero que ordenó el jurado

Johnny Depp salió victorioso del juicio contra Amber Heard y el jurado ha determinado que la actriz debe pagarle la cantidad de 10 millones de dólares por compensación, lo que ha llevado a muchos a pensar en que podría pasar si Heard no cumple con dicho pago.

No solo por el hecho de ser una cifra muy elevada, sino porque la abogada de Heard, Elaine Bredehoft no tardó en aparecer en los medios y dejar claro que su cliente no tiene el dinero suficiente para pagarle a Johnny.

Lo que pasará con Amber Heard si no paga los 10 millones de dólares a Johnny Depp

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Heard fue ordenada a pagar 10 millones de dólares por compensación y otros 5 millones adicionales por daños punitivos, los cuales fueron reducidos a 350 mil, debido a las leyes del estado de Virginia. Mientras que, Depp debe pagar 2 millones a Heard por compensaciones.

Esto deja a la actriz de “Aquaman” con una cuenta de 8.35 millones de dólares por pagar, casi el total de su fortuna según las paginas especializadas. Con respecto a esto, la abogada especialista en familia y divorcio Stacy Phillips comentó “Depp tendría un juicio monetario contra Amber que podría cobrar mediante el embargo de la mayoría de sus activos”.

“Si ella podría declararse en bancarrota por una gran parte del veredicto dependería en gran medida de los activos y pasivos que tenga” concluyó la abogada. Por otro lado, Mark Breyer un abogado de Arizona explicó “Ya no tenemos prisión para deudores. Entonces, lo que va a pasar es que él podría ir tras todo el dinero que ella tenga”.

¿Ira Amber Heard a la cárcel luego de perder el juicio contra Johnny Depp?

El tema de la cárcel ha circulado en las redes desde el comienzo del juicio y otro experto se encargó de desmentirlo, George Freeman dijo para Fox News “No vas a la cárcel como resultado de un fallo civil. La única forma de que suceda en Virginia es que se acuse a Heard de perjurio”.

El mismo Freeman afirmó que la posibilidad de una acusación por perjurio es casi inexistente, por lo que Heard deberá enfrentarse a la sentencia de forma monetaria o buscar alguna otra solución.