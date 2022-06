Resident Evil 4: Confirman en el State of Play el lanzamiento del remake con un espectacular tráiler

Durante el evento State of Play de PlayStation realizado la noche de este jueves 2 de junio, Capcom confirmó el desarrollo del esperado remake de Resident Evil 4.

El regreso del aclamado Leon Scott Kennedy se dará con una nueva versión del videojuego, con mejores gráficos, disponible para PS4 y PS5 y también tendrá contenido exclusivo para el próximo Playstation VR2, el nuevo dispositivo de realidad virtual y aumentada de Sony.

Según lo mencionado durante State of Play, la intención de Capcom es que el videojuego sea relanzado con una renovada historia, pero manteniendo la esencia de su versión original. Incluirá modernización de los gráficos y actualización de los controles.

Un informe del sitio web de Xataka lo explica: “Esta vez se está desarrollando el juego para lograr una calidad de avanzada para un título de terror de supervivencia apropiado para 2023, mientras se conserva la esencia del juego original”.

Desde la desarrolladora del título expresaron: “Nuestro objetivo es lograr que el juego se sienta familiar para los fanáticos de la serie y al mismo tiempo brindarle una sensación nueva. Haremos esto reimaginando la historia del juego mientras mantenemos la esencia de su dirección, modernizando los gráficos y actualizando los controles a un estándar moderno”.

El remake de Resident Evil 4 llegará el 4 de marzo de 2023. Aún se desconoce si llegará para las consolas de Xbox y Nintendo, pero mientras tanto, podemos apreciar el tráiler del videojuego.

Otros anuncios en State of Play

Durante el State of Play se hicieron otros anuncios, como el nuevo tráiler de Final Fantasy XVI, el esperadísimo título de la saga de Square Enix. Será lanzado durante el verano de 2023.

Capcom, por su parte, también mostró las primeras imágenes del Street Fighter 6, que sorprende con una modalidad de mundo abierto y controlando a un personaje en tercera persona. También llegará en 2023.

Otros anuncios interesantes fueron el de Marvel’s Spider-Man Remastered para computadoras, con fecha de estreno para el 12 de agosto, un trabajo que también realizarán con el título de Miles Morales.

Además, para PSVR2, anunciaron varios juegos, como No Man’s Sky, The Walking Dead Retribution Chapter 2 y Resident Evil Village. También mostraron un vistazo en profundidad a Horizon Call of the Mountain.