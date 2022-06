¿Cuándo llegará Doctor Strange y el Multiverso de la Locura a Disney+?

Marvel Studios ha tenido un buen año en cines con su estreno estelar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y seguramente no desmejorará con la llegada de Thor: Love and Thunder más adelante.

La nueva cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch sigue en lo más alto de la taquilla, pese a los intentos de superarla de la secuela de Top Gun con Tom Cruise, que también ha estado rompiendo récords.

La cinta dirigida por Sam Raimi nos muestra a Stephen Strange embarcándose en un viaje por el Multiverso con la ayuda de América Chávez (Xochitl Gomez), una joven con un poder único. Ambos tendrán que navergar por peligrosas realidades a fin de terminar con una amenaza jamás pensada: La Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Por los momentos, Multiverse of Madness está pasando su cuarta semana en los cines y se estima que el filme siga algún tiempo más en cartelera. Sin embargo, se habría revelado la fecha de estreno de la película en la plataforma de Disney+.

A finales de mayo se filtró una imagen que revelaba que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegaría mucho antes de lo esperado, precisamente este mes. Teniendo en cuenta el tiempo que tuvieron otros estrenos de la franquicia, como Shang-Chi o Eternals, se esperaba que Doctor Strange 2 llegara al catálogo del servicio de streaming del ratón para mediados de julio.

¡OFICIAL!



Se confirma que #DoctorStrange #MultiverseOfMadness estará disponible el 22 de junio en #DisneyPlus sin ningún costo extra. pic.twitter.com/wGYBmxpq5S — #Frik-y News | #ObiWanKenobi #MsMarvel (@_FrikyNews) June 1, 2022

Pero, varios sitios y cuentas de distintas partes del mundo, expertas en cine y series, confirman que la secuela de Doctor Strange estará disponible este mes en Disney+, precisamente el próximo miércoles 22 de junio.

Hasta los momentos, ni Disney+ ni Marvel Studios han hecho algún anuncio oficial, pero es muy probable que estén guardando el anuncio para algunos días más adelante, ya que este mes s+olo apenas acaba de arrancar.