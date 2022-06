Star Wars Celebration: ovacionan a Pedro Pascal por The Mandalorian en aparición sorpresiva

Pedro Pascal se consolida como una figura central del presente que vive la franquicia de Star Wars, gracias a su carisma a su papel en The Mandalorian.

La pasión por el universo de Star Wars estos días recientes se encuentra desbordada entre la comunidad de fans gracias a la serie de Obi-Wan Kenobi.

Una producción de gran calibre que por lo menos en sus primeros episodios sí le rinde un justo tributo a este personaje con un reparto estelar propio de una película hollywoodense.

Esta serie protagonizada por Ewan McGregor busca mantener la buena racha iniciada con la ya mítica serie de The Mandalorian y que siguió su curso narrativo con The Book of Boba Fett.

La línea de tiempo es otra, los actores son otros, pero el cariño por la serie que inicio toda esta nueva era se ha hecho sentir.

Pedro Pascal pone en alto el nombre de Chile y recibe ovación en la Star Wars Celebration

Estos días se realizaron las actividades de la Star Wars Celebration, un evento especial para los fans en donde Disney y todos los involucrados tradicionalmente nos regalan breves vistazos y adelantos de lo que preparan para esta saga.

En esta edición no fue la excepción, por el contrario, hubo bastante material a mostrar por el momento concreto que vive la franquicia. Pero hubo un momento especialmente entrañable.

Mientras los productores ejecutivos de The Mandalorian, Dave Filoni y Jon Favreau, hablaban sobre lo que se prepara para la serie, Pedro Pascal llegó e inesperadamente interrumpió todo para sorprender a los presentes.

El grandioso Pedro Pascal apareció de sorpresa en el panel de Jon Favreau y Dave Filoni 🤯 Habló sobre su relación paternal con Grogu y su reencuentro para la 3ra temporada de 'TheMandalorian' ❤️#TheMandalorian #PedroPascal #StarWarsCelebration @PedroPascal1 pic.twitter.com/owTGbq40jo — SopitasFM (@sopitasfm) May 28, 2022

La reacción de todas y todos fue inmediata estallando en aplausos, gritos y expresiones de afecto hacia el actor. De hecho entre los gritos de ovación era posible distinguir cánticos como “Pedro, Pedro, Pedro” e incluso un “ceacheí” de una fan chilena en el público.

Esta situación se repitió más de una ocasión en todas las intervenciones donde Pascal estuvo presente sobre el escenario o al micrófono, en donde el actor no perdió cualquier oportunidad para vitorear a Chile y saludar a sus compatriotas presentes.

Todas las actividades del primer día de la Star Wars Celebration 2022 fueron publicadas en el canal oficial de YouTube de la saga, pero se trata de una transmisión de casi 6 horas de duración.

Por fortuna gradualmente se han estado liberando pequeños videos con las intervenciones de los actores, directores y productores más relevantes.

Documentando con ello cada segundo del cariño que Pedro Pascal demuestra tenerle a Chile.