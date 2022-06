Johnny Depp tras ganar juicio: “El veredicto me ha regresado la vida”

El juicio del año finalmente llegó a su fin, con un ganador rotundo. Luego de semanas de arduas jornadas en la corte en Virginia, el jurado finalmente llegó a un veredicto: Johnny Depp fue difamado por su ex esposa Amber Heard en su artículo para el Washington Post.

Tras haberse enterado del resultado, el nuevamente popular actor compartió en sus redes sociales sentirse “en paz” y agradecido con el apoyo que recibió de sus fans alrededor del mundo, junto a la labor de su equipo legal y el esfuerzo de la jueza y del jurado.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos y las vidas de quienes son más cercanos a mí, así como las vidas de la gente que por muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Falsas, muy serias y criminales acusaciones se hicieron en mi contra en los medios, lo que disparó una interminable cantidad de contenido odioso, aunque ningún cargo fue interpuesto en mi contra. Eso viajó por todo el mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”, relató el actor de Piratas del Caribe.

“Me siento en paz sabiendo que finalmente lo logré”

En su carta, Depp continúa: “seis años después, el jurado me dio mi vida de regreso. Me hacen muy humilde. Mi decisión de perseguir ese caso, sabiendo los obstáculos legales que tendría que enfrentar y el inevitable espectáculo alrededor de mi vida, la tomé sólo luego de una gran consideración. Desde el inicio, mi meta con este caso era revelar la verdad, sin importar el resultado. Hablar la verdad es algo que le debía a mis hijos y a todos los que han permanecido firmemente de mi lado. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo logré”.

Este miércoles, el jurado determinó que, bajo las tres aseveraciones que Heard hizo en su artículo, el actor fue difamado con malicia por su ex esposa, por lo que recibirá 15 millones de dólares, mientras que Heard apenas ganó en uno de los puntos de su contrademanda, también por difamación, y por ello recibió 2 millones en compensación.