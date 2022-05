Marvel cuenta con una desconocida “fase cero” en su universo cinematográfico llena de producciones que tal vez no conocías

El Universo Cinematográfico de Marvel es bastante amplio como para programar varias jornadas de maratones, si es que te quieres poner al día. Mientras esperamos el estreno de Thor: Love & Thunder es un buen momento para hacerlo si eres nuevo en esto de los cómics, o simplemente si quieres refrescar un poco la memoria.

Actualmente está en desarrollo la fase 4 del UCM. Se marca cada una de las etapas con el estreno de alguna de las cuatro Avengers disponibles. Y en ese punto, aunque muchos esperan una reunión de los Vengadores, no se sabe a ciencia cierta si será un filme de este calibre el encargado de cerrar un nuevo ciclo.

De igual forma queda mucho tiempo para eso. Hay muchos estrenos en camino; algunos emocionan, otros nos exaltan: todos nos entretienen.

Para todos, estas historias iniciaron en la primera película de Iron Man en el 2008 y realmente es allí cuando Marvel Studios inaugura la fase 1. Sin embargo, haciendo revisión por el maravilloso y amplio mundo de Internet, nos encontramos con que hay un grupo de fanáticos agrupando la llamada “fase cero” de Marvel.

¿De qué se trata? Pues según lo reseña Hipertextual, son aquellas películas de Marvel que no fueron producidas por la franquicia que ahora dirige Kevin Feige. Pero que de alguna manera, gracias a la obtención de los derechos, ahora forman parte de la familia.

Si bien no se harán secuelas de estos filmes, al menos de la mayoría, sus detalles sí han sido tomados en cuenta para las sagas. Entonces conozcamos ese “universo” de películas que forman parte de la “fase cero” de Marvel que es, recordemos, una mera iniciativa de los fanáticos.

La “fase cero” de Marvel

En la “fase cero” de Marvel encontramos de todo. Algunas películas valen la pena y otras son verdaderamente horribles para ver. Hay filmes de la década de 1970 e intentos fallidos de la editorial por llevar sus historias al cine.

También hay elementos para destacar sobre los que muchos queremos que se hagan secuelas: caso Spider-Man y los 4 Fantásticos (los de 2005 y 2007). En este listado, obviamente, no podemos dejar por fuera a los X-Men, que ya fueron incluidos gracias a la incursión del Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Veamos entonces los live action de Marvel que ocurrieron antes del estreno de Iron Man. Para completar este listado nos apoyamos en una muy buena guía de SuperAficionados.