TCL asegura que la versión Pro de la PS5 y una nueva Xbox Series llegarían entre 2023 y 2024

Si tienes una PS5 o una Xbox Series X o Series S desde sus lanzamientos, estamos aquí para darte un consejo: empieza a ahorrar, porque lo que ha revelado TCL Technology es una bomba.

La multinacional china no solamente ha asegurado que Sony y Microsoft planean lanzar al mercado una versión Pro de la última PlayStation y una nueva consola Xbox Series, respectivamente, sino que además informa que empezarían a ser vendidas entre 2023 y 2024.

TCL, muy conocida en Latinoamérica por su presencia en el mercado de los televisores inteligentes, ofreció algunos detalles sobre los lanzamientos de estas nuevas consolas durante una presentación en Polonia de su catálogo de productos más nuevos, de acuerdo a lo informado por Europa Press.

El medio polaco PPE detalló que el fabricante chino mostró una línea de tiempo en la que aparecen registrados los lanzamientos de cada generación de consolas, desde la 8.0 que llegó en 2013.

Para entenderlo rápidamente: la generación 8.0 incluye la PS4 y Xbox One; la 8.5, lanzada en 2017, comprende las consolas Xbox One S y X y la PlayStation 4 Pro; mientras que la novena generación es la actual, com la PS5 y las Xbox Series X / S. La 9-5 es la próxima en llegar.

PS5 y Xbox Series X

Características de las próximas consolas

Por la fecha de lanzamiento de las últimas consolas de Sony y Microsoft (2020), es que TCL presume que los nuevos dispositivos de videojuegos llegarán entre 2023 y 2024.

Pero además de confirmar su desarollo y fecha de llegada a las tiendas, la compañía china ha compartido algunas de las especificaciones técnicas de la futura PS5 Pro y la nueva Xbox Series. Entre ellas destacan una tasa de refresco de entre 60 y 120 fotogramas por segundo (fps), resolución de 2160p y compatibilidad con contenidos Ultra HD (UHD) y 8K.

Por último, TCL Technology destaca que la próxima generación de consolas contarán con la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7700 XT, un modelo que aún no ha sido anunciado oficialmente por la compañía estadounidense de semiconductores.