Winnie the Pooh: Blood and Honey: el tierno osito se convierte en asesino en serie en este slasher

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Jagged Edge Productions)

¿A qué cabeza retorcida se le puede ocurrir producir una película con un personaje infantil como Winnie the Pooh como un asesino en serie? Al director Rhys Frake-Waterfield y a la empresa londinense Jagged Edge Productions. Esto es Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Oh sí. El tierno osito amarillo ha sido reimaginado como un asesino serial en esta película de terror indie que está en plena fase de producción y de la que se desconoce su fecha de estreno. No sé si nos morimos por verla o por no verla nunca por el horror que se avecina.

Jagged Edge Productions también realizó The Curse of Humpty Dumpty y The Legend of Jack and Jill. Tienen experiencia dándole giros sangrientos a las historias de niños.

¿Pueden hacer una película de Winnie the Pooh en formato slasher? El personaje es sinónimo de Disney luego de que la casa de las ideas convirtiera los libros clásicos de A.A. Milne en una colección de películas y la reciente cinta de Christopher Robin.

Sin embargo, IGN explica que las obras de Milne entraron al dominio público a inicios de este año, lo que significa que cualquiera puede adaptar a esos personajes clásicos como deseen, incluyendo esta versión oscura.

Winnie the Pooh (Jagged Edge Productions)

Reparto y argumento

El elenco es conformado por Craig David-Dowsett como Winnie y Chris Cordell como Piglet. Otros personajes que han sido incluidos en el reparto inicial son “Hombre enjaulado” y “Mujer mutilada”. Excelente señal de lo que veremos en el largometraje.

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Jagged Edge Productions)

Hay pocos detalles de Winnie the Pooh: Blood and Honey y no han publicado una sinopsis oficial, pero todo se resume en dos asesinos en serie que usan máscaras de Winnie y Piglet.

Piglet (Jagged Edge Productions)

Además, la página de IMDb de la película explica que es “una reimaginación de horror de la famosa leyenda de Winnie the Poo”. Una reimaginación perversa que nadie quería pero que igual vamos a ver cuando se estrene.