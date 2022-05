Star Wars: Hayden Christensen trata de convencer a Ewan McGregor con el Lado Oscuro... de la pizza con piña

Hay dos tipos de personas en Star Wars: los que eligen el Lado Luminoso de la Fuerza o los que eligen el Lado Oscuro. En la vida, también hay dos tipos de seres humanos: los que comen pizza con piña y los que no. Hayden Christensen lo ha debatido con Ewan McGregor.

Elegir como ingrediente a la piña para una pizza ha provocado problemas familiares, divorcios y discusiones sin solución entre amigos. Un topping que siempre está en discusión y que es del agrado del intérprete de Anakin Skywalker, el legendario jedi que pasó al Lado Oscuro y se convirtió en Darth Vader.

A diferencia de él, McGregor, quien encarna a Obi-Wan Kenobi en la saga, le da un pulgar abajo a esta exótica pizza, conocida en Latinoamérica como pizza hawaiana.

Los actores de la serie Obi-Wan Kenobi protagonizaron un video de LADbible TV, donde se les hacían preguntas relacionadas con la franquicia de Star Wars y otras cosas. Tenían que responder moviendo un vaso hacia la palabra agree (de acuerdo) o disagree (en desacuerdo).

¿La pizza con piña es deliciosa?

Una de las preguntas fue si la pizza con piña es deliciosa. Christensen estuvo de acuerdo, McGregor no. Para justificarse, el actor que da vida a Anakin respondió y contó su secreto, citado en Tomatazos.

“He probado piña con jalapeño en la pizza y es una gran combinación. En realidad fue Jett, el hijo de George Lucas, quien me lo contó, tienes que poner un poco de jalapeño con la piña”.

Uno de los momentos más graciosos fue cuando McGregor le pregunta si alguna vez ha probado la piña por sí sola, a lo que responde Christensen entre risas que sí, pues creció en Canadá. El intérprete del Maestro Kenobi respondió: “No culpes a los canadienses por tus extraños gustos”.

Ewan McGregor confesó que su pizza favorita es la de pepperoni con anchos y agregó que en algún momento comió con piña: “No sé si alguna vez pedí una pizza con piña. Por supuesto que he comido, he comido una rebanada con piña, de algún lugar, pero no es algo que pensaría en pedir”.

McGregor y Christensen regresaron como Obi-Wan y Vader en la nueva serie de Disney+, que se estrenó después de la medianoche de este viernes 27 de mayo con los primeros dos capítulos, ya disponibles para los usuarios en Latinoamérica de la plataforma de streaming.

Además de los regresos de McGregor como el protagonista y de Christensen como Darth Vader, también veremos a Joel Edgerton como Owen Lars, el tío de Luke Skywalker. Curiosamente, tras lo visto en los adelantos y según IMDb, el personaje de Luke, como niño, será interpretado por Grant Feely.

El elenco principal incluye a Moses Ingram como la inquisidora Reva y Rupert Friend como El Gran Inquisidor. Bonnie Piesse (Beru Lars), Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie completan el reparto.

A continuación, el tráiler oficial de Obi-Wan Kenobi.