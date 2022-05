Star Wars: ¿Pudo sobrevivir Mace Windu a su caída? Ewan McGregor tiene una teoría al respecto

Falta cada vez menos para el estreno de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars en Disney Plus, y su protagonista, Ewan McGregor, vive feliz esta etapa. En sus intervenciones demuestra el fervor por la saga, atreviéndose incluso a realizar teorías. Una de ellas es sobre Mace Windu.

El Maestro Jedi del sable púrpura, interpretado por el gran Samuel L. Jackson, murió en Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith.

Recordemos la escena: Windu se enfrentaba al Canciller Supremo Palpatine (Ian McDiarmid) y, cuando estaba cerca de ejecutarlo por traicionar a la República, llegó Anakin Skywalker (Hayden Christensen) y le cortó una mano.

Acto seguido, Palpatine empuja a Windu por una ventana con un rayo de la Fuerza: adiós Windu.

Todos presumimos que el Maestro Jedi murió, pero los muertos de la galaxia muy, muy lejana, algunas veces gozan de buena salud. Es el ejemplo de Boba Fett, que revivió en The Mandalorian, o de Darth Maul, que reapareció en Star Wars: The Clone Wars.

El mismo Palpatine resucitó en Star Wars: The Rise of Skywalker, pese a haber “muerto” en Star Wars: Return of the Jedi.

En todo caso, Ewan McGregor piensa que es imposible que Windu reviva. Pero…

No hay que dar nada por hecho en Star Wars.

La teoría de Ewan McGregor sobre Mace Windu

McGregor conversó con Screen Rant, donde dijo que no creía que Windu estuviera aún vivo.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi

Este fue el extracto de la nota:

—¿Crees que Mace Windu todavía está vivo?

—No. No. No lo creo. ¿Es él? No, no, no.

—Nunca vimos el cuerpo, y Boba Fett se arrastró fuera del Sarlacc Pit. Todo es posible.

—Todo es posible, supongo. No me corresponde a mí decirlo, de verdad. Puedo estar engañando a alguien de una secuela. No, no lo creo. Creo que salió por esa ventana, y fue un largo camino hacia arriba (ndr, para decir que había muerto).

En fin, ya veremos qué harán los escritores de Star Wars, si le dan una nueva oportunidad al personaje interpretado por Samuel L. Jackson.

Todo listo para Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars por Disney Plus

Este viernes se estrena Obi-Wan Kenobi en Disney Plus, con dos capítulos muy esperados por los fanáticos de la saga de Star Wars. Además de McGregor, estará Hayden Christensen de nuevo como Darth Vader.