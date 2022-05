Poco antes de la gira aniversario de Yes: murió legendario baterista Alan White

El mundo de la música está de duelo luego que este jueves se confirmara la muerte del legendario baterista de la histórica banda inglesa Yes, Alan White, quien falleció a los 72 años en su hogar de Seattle, en Estados Unidos.

Fue mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook donde su esposa Gigi confirmó la lamentable noticia del deceso de White, que también fue reportado en las plataformas sociales de la propia agrupación británica de rock progresivo.

Los motivos de su muerte no fueron explicitados por los familiares del artista de 72 años, quienes solamente señalaron que White falleció producto de una “breve enfermedad”.

Los homenajes a Alan White

“Alan White, nuestro amado esposo, padre y abuelo; falleció a la edad de 72 años en su casa del área de Seattle el 26 de mayo de 2022, luego de una breve enfermedad”, indica parte del comunicado publicado en redes sociales y que dio cuenta de los logros artísticos y familiares del músico que también tocó la batería en el histórico “Imagine” de John Lennon.

“A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas. Una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, aseguró su esposa en la publicación.

La propia banda profundizó en la trayectoria del artista y se mostró devastada por la noticia.

“Es con profunda tristeza que Yes anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo desde hace 50 años, falleció, a los 72 años, luego de una breve enfermedad. La noticia ha conmocionado y ha dejado atónitos a toda la familia Yes”, indicó la agrupación en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que recordaron que el baterista “esperaba con ansias” estar junto a sus compañeros en la gira que realizarían por Gran Bretaña para conmemorar las cinco décadas del grupo.

“Alan esperaba con ansias la próxima gira por el Reino Unido, para celebrar su 50 aniversario con Yes y su icónico álbum ‘Close To The Edge’, donde comenzó el viaje de Alan con Yes, en julio de 1972. Recientemente celebró el 40 aniversario de su matrimonio con su amada esposa, Gigi. Alan falleció, en paz en su casa”, recordaron.

En palabras de la familia y compañeros de la agrupación musical “Alan es considerado uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos”.

“Nació en 1949 en el condado de Durham y se unió a Yes el 30 de julio de 1972 para el ‘Close to the Edge Tour’. Anteriormente, había trabajado con la banda ‘Plastic Ono’ de John Lennon después de una llamada telefónica en 1969 para tocar en el Festival de Rock de Toronto. Alan continuó trabajando con Lennon incluso en el álbum ‘Imagine’ y con George Harrison en ‘All Things Must Pass’. También trabajó con varios otros músicos a lo largo de los años, incluidos Ginger Baker’s Air Force, Joe Cocker, Gary Wright, Doris Troy y Billy Preston, por nombrar solo algunos. Alan White fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Yes, en 2017″, expuso la publicación, donde explicaron que desde 2016 y dada su condición de salud, sus apariciones en los shows en vivo de la banda fueron cada vez más reducidas.

Para homenajearlo, los integrantes de Yes confirmaron en la misma publicación que toda su gira por los 50 años de aniversario de su disco “Close to the Edge” en Reino Unido será en homenaje a White.