Conoce el millonario sueldo de la doctora Polo

La doctora Polo es una de las figuras de las figuras de la televisión hispana más popular, con su programa Caso Cerrado ha llegado a millones de hogares a lo largo de dos décadas.

Tras una pausa ha regresado con su mismo estilo y con casos muy diversos relacionados con adicciones, abuso, violencia de género, estafas y otras curiosidades que ella debe analizar desde el punto de vista legal para poder emitir un veredicto.

El plató está diseñado como si se tratara de una sala de audiencias. Ella en el centro y frente a ella los invitados en pugna. Hay una grada con público, guardias de seguridad un equipo de expertos en diversas áreas como psicología, derecho, medicina o psiquiatría según lo requiera el caso.

Allí se debate todo tipo de problemas y la doctora Polo tiene la última palabra, siempre apegada a su buen juicio y a lo que es mejor para los involucrados. Es así como se ha ganado una gran audiencia en el mundo hispano, sobre todo en comunidades que se identifican con las realidades allí planteadas.

Millonaria de bajo perfil

Desde 2020 no grababa nuevos episodios, pero su regreso era esperado, así que Polo está de vuelta. Informó una nota de People que Ana María Polo selló recientemente un acuerdo con Cinemat y la distribuidora Mega Global Entertainment (MGE) “para la producción y distribución de una nueva temporada de Caso cerrado, que regresará con un nuevo estudio, nuevas secciones, pero la misma fuerza y humildad que caracterizan a la Dra. Polo y que han hecho del programa el de mayor audiencia entre los hispanos de todo el mundo por más de dos décadas”.

Pese a esa gran fama que tiene la doctora Polo, no es mucho lo que deja ver de su vida privada, incluso se ha dicho que es bisexual y que mantiene una relación con su asistente, algo que ella no ha negado, pero tampoco confirmado. Lo que se sabe es que ella ha estado casada dos veces, sufrió la pérdida de un bebé y tiene un hijo de nombre Peter.

En materia económica es una profesional muy bien pagada. “El salario que percibe la abogada puede ser deducido fácilmente si nos enfocamos en automóviles en los que se le ha visto, pues varían entre un Mini Cooper, un Cadillac Sport Edition el cual tiene un valor de más de 80 mil dólares (casi 160 mil pesos mexicanos)”.

“Según varios medios a nivel internacional, hasta la información recabada durante 2021, el sueldo anual de la doctora Polo es de 6 millones de dólares, esto se refiere a casi 120 millones de pesos anuales (10 millones de pesos al mes). Sin embargo, la presentadora de Caso Cerrado no ha confirmado esta información”, citó Milenio.

Mini mansión

Ana María Polo vive en una lujosa mini mansión al sur de Florida en Estados Unidos. La casa es de dos plantas, citó una nota de El Comercio. Polo estudió Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, así como un doctorado en Derecho en la Universidad de Miami.

“Ejerció un tiempo y en 2001 incursionó en la televisión, con un show diario llamado “Sala de parejas”, transmitido por Telemundo, donde ella solucionaba diversos casos entre parejas como árbitro. Del programa nació el famoso “Caso cerrado”, precisó la nota.

También tuvo que luchar por su vida al ser diagnosticada con un cáncer de mama. “No solo me veía diferente. Me cambió la estructura del cuerpo, una pierna me creció más que la otra y perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho debido a que me sacaron 20 ganglios, el tejido mamario y el seno”, contó sobre su difícil momento personal.

