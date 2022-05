¿Cómo hacer un video viral en TikTok?

TikTok es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo, plataforma en la que millones de usuarios comparten a diario videos cortos de todo tipo: desde aleccionadores, coreografías y recetas, hasta trucos para hacernos la vida más fácil y sencilla.

Pero algo con lo que muchos sueñan es con hacerse virales en TikTok y que su contenido esté expuesto a millones de personas. Puede ser suerte, sí, pero también es cuestión de que sepas los trucos para lograrlo.

¿Cómo ser viral en TikTok?

El youtuber Pol Corominas compartió en su canal, 5 recomendaciones para hacerte viral en TikTok. Te los describimos a continuación.

1. Aprovecha las tendencias

“Cuando sale un formato de video que está en tendencia, no significa que por hacer ese trend te vas a hacer viral, eso no es así. Pero es verdad que TikTok da más exposición en esos hashtags determinados y no solo eso, sino que ese video en concreto (...) ese formato de contenido ha demostrado que es un formato fácilmente viralizable, por lo tanto, si hacemos esa tendencia será más fácil viralizarse”, expresó el youtuber español, quien suma más de 450 mil suscriptores.

2. Duración de los videos

La duración de los videos es algo que siempre debes tomar en cuenta, ya que según el youtuber los videos más virales duran entre 15 y 30 segundos.

3. Regla de los 3 segundos

Los primeros 3 segundos de tu video deben ser, quizás, los más interesantes, para que los usuarios se queden viendo hasta el final.

“Las personas tardan 3 segundos decidiendo si se quedan viendo el video o si hace scroll, por lo tanto esos 3 primeros segundos son claves a la hora de crear tu contenido. Tiene que haber un gancho, algo que llame la atención”, detalló Pol Corominas.

4. Dinamismo

Ningún video estático tendrá éxito: “Los videos tienen que ser dinámicos, tiene que haber movimiento, cambios de plano”, dijo, acotando que él procura agregar fotos y textos para hacer más dinámicos sus videos.

5. Constancia

Como en todo en la vida, hay que ser constantes para ser exitosos, incluso en TikTok. Es algo que valora mucho esta plataforma.

“Si puedes publicar 3 videos al día, pues hazlo, si solamente puedes uno, pues uno (...) cuando más, mejor, pero lo importante es que seas constante. No sirve de nada que un día subas 10 videos y después estés una semana sin subir”, enfatizó Pol.

Contenido relacionado

Blackout Challenge: Mujer demanda a TikTok por la muerte de su hija en el desafío

“Aldo”, el perro que ayuda a los dentistas cuando los niños tienen miedo