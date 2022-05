Netflix: ‘Black Mirror’ tendrá 6 temporada y esto es todo lo que se sabe

En el 2019 salió el último episodio de Black Mirror a través de Netflix, obteniendo el mismo impacto en los fanáticos que simpatizaron con su trama en el 2011.

3 años después, la plataforma de transmisión streaming, Netflix, anunció el desarrollo de una nueva temporada de la popular serie de antología que se enfoca en demostrar las posibles consecuencias que puede tener el avance de la tecnología.

La información revelada por Variety sostiene la temporada 6 tendrá más episodios que la temporada 5 y tendrá un aspecto más cinematográfico en su alcance, con cada entrega tratada como una película individual.

¿Cuándo sale la nueva temporada?

Todavía no se tiene fecha de estreno oficial en Netflix, la información entregada por el medio norteamericano viene luego de conocerse las disputas con el propietario de la propiedad intelectual, Endemol Shine Group. Esas disputas aparentemente llegaron a un punto crítico con la noticia de que Annabel Jones y Charlie Brooker dejaron Endemol Shine Group para comenzar su propia nueva compañía (con el respaldo financiero de Netflix y un acuerdo de producción general con Netflix).

Brooker ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que se unió al redil de Netflix. Conocido por sus concisos formatos de revisión de la BBC “Weekly Wipe” y “Screenwipe”, Brooker aplicó un giro similar a su programa de revisión de netflix “Death to 2020″, que atrajo a un establo de celebridades para agregar algo de poder estelar y entregar los chistes de Brooker ellos mismos. Netflix siguió el año pasado con un especial de “Muerte a 2021″. Entre ese período, también fue productor ejecutivo del especial “Attack of the Hollywood Clichés!”

Se desconoce si Jones y Brooker formarán parte de la nueva producción sobre la nueva temporada de la popular serie que siempre le garantiza a sus fanáticos apostar profundamente por innovar en sus historias y hasta en sus formatos.