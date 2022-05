Netflix planea mantener algunas películas en los cines por más tiempo antes de su transmisión en la plataforma

Netflix está considerando seriamente abrirse más a la experiencia teatral y planea mantener algunas películas en los cines por más tiempo, antes de que puedan ser vistas en la plataforma de streaming.

Un reporte de Lucas Shaw de Bloomberg publicado el reciente domingo informa que la gran N está considerando estrenar algunas películas en los cines este año con una ventana exclusiva de 45 días, un tiempo mayor al considerado actualmente.

Dos de las películas en consideració, son la secuela de “Knives Out” (Entre navajas y secretos) y “Bardo”, del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

La primera entrega de “Knives Out”, con Daniel Crag, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, entre otros, fue una sorpresa en la taquilla global, recaudando $165 millones en los Estados Unidos y 311 millones de dólares en todo el mundo en 2019, con un presupuesto de producción de apenas 40 millones.

Netflix rechazó por mucho tiempo las ventanas largas

Netflix consiguió en 2021 dos secuelas de la película escrita y dirigida por Rian Johnson, a cargo también de la secuela, en un acuerdo por un valor de más de 400 millones de dólares, informaron The Hollywood Reporter y Deadline en su momento.

La plataforma de streaming se ha resistido durante mucho tiempo a ventanas más largas para sus estrenos en cines, por lo que sorprende los 45 días que planea para “Knives Out 2″ y “Bardo”.

Sus contendientes al Óscar más recientes, “Don’t Look Up” y “The Power of the Dog”, recibieron tramos de dos semanas antes de que estuvieran disponibles para transmitir en Netflix, pero ni dos candidatas a premios impidieron que la industria teatral tratara de convencer a la gran N.

John Fithian, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, dijo a Bussiness Insider que “la puerta del cine está abierta a Netflix si quieren ir con una estrategia teatral más grande” y que “siempre estamos abiertos a estrenos teatrales más grandes de las compañías de transmisión si tienen las ventanas apropiadas”.