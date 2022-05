Amber Heard dijo que ‘luchó muy duro’ para aparecer en ‘Aquaman 2′ y finalmente se le dio un papel reducido

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa en su jornada número 17 en el tribunal de Virginia, y, como cada día que pasa, nos deja con nuevas informaciones. Ahora, este pasado lunes, Heard reveló lo que ya se había informado antes: Warner Bros. si habría reducido su tiempo en pantalla en la secuela de Aquaman, tras este escándalo.

Durante sus testimonios de este lunes, la actriz que interpretó a Mera en Aquaman y la Liga de la Justicia de Zack Snyder reveló que su participación en la secuela de Aquaman había sido reducida luego de que esta peleara por salir en el filme y que además Warner Bros. y DC Films no la querían de vuelta en el proyecto.

“Lo he hecho. Luché muy duro para quedarme en la película. No querían incluirme en la cinta”, expresó Amber Heard ante la pregunta de si ella aparecía en Aquaman and the Lost Kingdom.

“Le quitaron un montón a mi papel”

Además, la actriz detalló que su rol había sido bastante reducido en comparación a lo que se tenía planeado originalmente: “Me dieron un guion. Luego me dieron nuevas versiones del guion en donde habían eliminado escenas que tenían acción, que incluían a mi personaje y a otro personaje, sin revelar ningún spoiler. Dos personajes peleando entre sí. Básicamente le quitaron un montón a mi papel. Simplemente quitaron un montón.”

En días anteriores del juicio, se había revelado que el artículo de opinión que Heard escribió en 2018 para The Washington Post, por el cuál Johnny Depp la está demandando por difamación, fue una estrategia para capitalizar la prensa de Aquaman en diciembre de 2018.

Por su parte, Peter Safran, productor de Aquaman, habló sobre la petición de retirar a Heard de la franquicia en 2021:

“Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca ante la pura presión de los fanáticos. Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si se trata de James Wan y Jason Momoa, debería ser Amber Heard. Eso es realmente lo que era. Uno no ignora lo que está pasando en Twitter, pero eso no significa que tengas que reaccionar o tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos. Tienes que hacer lo correcto para la película, y ahí es donde realmente aterrizamos.”