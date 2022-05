LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sorprende y lidera las descargas de abril en PS5

LEGO Star Wars: A Saga Skywalker ficará disponível para os jogadores a partir do dia 05 de abril (Reprodução / Warner Bros. Games)

Para sorpresa de los jugadores de PlayStation, el videojuego más descargado de PS5 en abril no fue Elden Ring, GTA V, FIFA 22 o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, sino LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

El nuevo videojuego de la saga LEGO Star Wars se lanzó el pasado 5 de abril para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X/S, y con poco más de un mes en las tiendas ha superado las expectativas.

La gran cantidad de Jedis, Siths, droides, rebeldes y cazarrecompensas jugables hacen de la experiencia del título una más completa, además de la adición de clases de personajes, que permiten a los gamers usar mejoras únicas en comparación con juegos anteriores.

Sony difundió el ránking de descargas del pasado mes y este nuevo juego dio la campanada en PS5, liderando los tops en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá.

Mortal Kombat 11 y Elden Ring completaron el top 3 de descargas en América Latina, desplazando al popular Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y el FIFA 22.

Curiosamente, en PS4, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga fue también el juego más descargado en Europa, pero quedó segundo en el mercado de Estados Unidos / Canadá. En Latinomérica, el videojuego no integró la lista de los primeros 10.

Los videojuegos más descargados en Latinoamérica para PS5

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 Elden Ring Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 22 Gran Turismo 7 Star Wars Jedi: Fallen Order F1 2021 Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V

Si aún no has descargado LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, te compartimos este adelanto con el gameplay del videojuego, en el que se aprecia las mejoras en las habilidades de fuerza, los blasters, las mecánicas de puntería libre y la interesante interacción del entorno. ¡Hasta se pueden lanzar bloques a los enemigos!