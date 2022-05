Nintendo Switch superó las 107 millones de consolas vendidas, ¿le ganará a la PlayStation 2 como la más popular?

Nintendo Switch (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Nintendo Switch superó las 107 millones de unidades vendidas, según reveló Nintendo en su informe trimestral de ganancias. ¿Podrá ganarle a la PlayStation 2 como la más popular de la historia?

El informe de ganancias especifica que las ventas del Switch alcanzaron las 107.65 millones de unidades, al 31 de marzo. Mientras, como destaca GameSpot, las ventas de juegos de la consola aumentaron a 822.18 millones de unidades.

Históricamente, la PlayStation 2 es la consola de videojuegos más popular, llegando a comercializarse 158 millones.

Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis, afirmó que existe “una posibilidad de que Switch pueda superar a la PS2″ como la consola doméstica más vendida de todos los tiempos.

“Para finales de 2024, se pronostica que Switch tendrá una venta directa de 146 millones de unidades vendidas: tiene la oportunidad de vencer a la PlayStation 2 al final de su vida útil”, señaló Harding-Rolls en un tuit.

Nintendo es precavida respecto al futuro inmediato del Switch

No obstante, según Nintendo, se espera que las ventas del Switch disminuyan en el año fiscal actual, proyectando vender 21 millones de unidades durante el año fiscal que inició el 1 de abril. Sería un 9% menos que los 23 millones vendidos en el año fiscal previo.

La preocupación de la compañía japonesa es que es el tercer año consecutivo de disminución de las ventas de la consola. Entre las causas se manejan los problemas de suministro y la escasez de componentes, además de la antigüedad del sistema en general.

Lanzada en 2017, la Switch es considerada una consola híbrida: se puede usar de sobremesa con la unidad principal insertada en una estación de acoplamiento para conectarla a un televisor, o puede disfrutarse como una tableta.

Nintendo Switch (Zhang Peng/LightRocket via Getty Images)

El impulso que tuvo recientemente lo recibió gracias al lanzamiento, en noviembre de 2021, de un modelo con pantalla OLED, que contó con 5.8 millones de unidades despachadas hasta marzo. Sin embargo, como destaca Reuters, el dispositivo actualizado continúa siendo escaso.

Nintendo espera vender 210 millones de unidades de software en 2022, frente a los 235 millones del año pasado. Para este año se esperan juegos como Splatoon 3, mientras que para la primavera de 2023 llegaría Legend of Zelda: Breath of the Wild.