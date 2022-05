Avatar 2 tiene ya su propia tipografía luego de troleo a James Cameron por usar Papyrus

La producción de la primera cinta de Avatar (cuya reseña de 2009 escrita por Leo Prieto para FayerWayer pueden leer aquí) costó bastante dinero, más de USD $237 millones y al final se terminó convirtiendo en la cinta más taquillera de la historia. James Cameron tiene un talento innegable para algunas cosas.

Por ello a medio mundo ha mantenido fascinados y desconcertados la decisión de utilizar la tipografía gratuita de Papyrus como la fuente para el título de la película.

Durante años todo el material promocional y de imagen del filme utilizó esta tipografía que no es Comic Sans pero sí podría ser considerada como una de las más odiadas del planeta.

Por fortuna ahora que está por estrenar la segunda parte James Cameron ha decidido corregir su error de una forma elegante: abriendo la billetera.

Avatar 2 abandona las tipografías gratuitas

Ahora hace pocos días se acaba de estrenar el primer avance oficial de Avatar 2: The Way of Water, o Avatar 2: el camino del agua, como se conocerá en América Latina.

Este fue exactamente el mismo teaser que se presentó antes de las funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Y fue ahí que, al final, apareció un detalle: el título de la película había cambiado su estilo de fuente sutilmente:

Esto resulta que no fue casualidad, ya que el diseñador John Roshell ha revelado en una entra de su blog que Lightstorm Entertainment, la compañía de James Cameron, le encargó crear una tipografía completamente nueva para darle nueva imagen a Avatar 2.

Fue así como Papyrus desapareció para ser relevada por una fuente un poco similar pero con identidad propia, aunque no lo parezca tanto a simple vista:

Avatar

“A diferencia de muchos obsesionados de las tipografías, creo que Papyrus es en realidad una fuente muy atractiva. De hecho debo admitir que a mi parecer no encajaba mal con el logotipo original de Avatar.”

Son las palabras con las que el artista justifica las decisiones previas de James Cameron, aunque no pierde la oportunidad de señalar Papyrus igual que aparece igual en cajas de marca de té y hasta discos de Shakira.

Al ver esta nueva tipografía vemos bastantes similitudes con la desdeñada. Aunque sus contornos son más gruesos y estilizados.

De modo que al final Avatar 2 dejaría ser objeto de burlas, por lo menos en lo referente a su fuente utilizada. Por lo pronto nunca está de más recordar ese segmento de SNL donde hace chistes sobre eso con Ryan Gosling:

Avatar 2 se estrena el 16 de diciembre de 2022.