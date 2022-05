Review de Better Call Saul “Black and Blue”: pelearé por ti [FW Labs]

Seguimos con nuestro recuento episodio por episodio de la temporada final de Better Call Saul. Los primeros cuatro capítulos han sido una clase magistral sobre cómo mantener la tensión al límite.

Pero hace una semana con Hit and Run nos topamos con un final lleno de incertidumbre, dudas y la sensación incómoda de que algo terrible estaba por suceder.

Ahora en Black and Blue todo arranca con una secuencia con música en alemán donde vemos cómo preparan un artilugio que no parece tener sentido.

De ahí todo da un corte al hogar de Kim y Saul, donde ella no puede dormir sabiendo que Lalo Salamanca está vivo. Traba la puerta con una silla y enciende un cigarrillo.

Saul despierta y nota lo que Kim hace, él le confiesa su paz mental por la muerte de Lalo, ella no le dice la verdad.

Better Call Saul

Gus trabaja igual de inquieto por la mañana, verifica su chaleco antibalas y el arma que guarda en su tobillera. Fring parece haber visto algo que le hace perder la compostura, pero no sabemos qué es.

Mientras Howard y Cliff tienen una reunión con la gente que organizó la demanda contra Sandpiper. Main estudia a Hamlin al parecer ya bajo la idea de que el sujeto es un adicto.

Cliff confronta a Howard sobre lo sucedido en los últimos episodios. Hamlin logra percatarse de que Kim y Jimmy han montado todo ese montaje en su contra y se decide a confrontar la situación.

Esa misma mañana Saul Goodman inicia operaciones es su nuevo despacho que ni siquiera tiene muros, vemos ahí aun personaje conocido de Breaking Bad. Mientras Kim se reúne con una vieja colega de su anterior despacho.

Por la noche Saul acude a una cita con un supuesto potencial cliente, pero en realidad es Howard que lo embosca para una pelea de box en el ring, literalmente.

Better Call Saul

Saul acepta el reto, la pelea se pone seria y es relativamente nivelada, pero Howard gana. Al final descubrimos que Hamlin ha contratado a alguien para que espíe y persiga a Jimmy. Algo que promete una complicación extrema considerando que la gente de Mike ya lo sigue y tal vez hasta Lalo Salamanca.

Más tarde Goodman llega a casa con Kim, le platica lo sucedido con Howard, En el otro lado de la ciudad Mike llega a la casa de seguridad, donde Gus siguen ansioso por la falta de movimientos por parte de Lalo.

Fring decide salir para visitar la construcción subterránea de lo que será el laboratorio de Walter White. Por instinto Gus esconde su pistola de mano en una excavadora.

Damos un salto a otro punto, hasta Europa, un bar alemán donde vemos a la viuda de Werner que es visitada por Lalo Salamanca. El galán logra manipularla para que le suelte detalles sobre la muerte de su pareja, el funeral y la investigación.

Better Call Saul

Lalo la escolta hasta su casa, se despide de la viuda, espera a la mañana siguiente y cuando ella sale a trabajar entra a la casa y registra en busca de alguna pista que vincule a Werner con Fring.

En una escena de máxima tensión Lalo descubre el artilugio con el que dio inició el episodio. Es un regalo de los chicos a Werner.

Guiños a Breaking Bad

Es un capítulo con una trama trepidante y compleja pero tenemos algunas alusiones interesantes al universo de Breaking Bad.

Tal vez la alusión más obvia es el propio nombre del episodio, Black and Blue. Debemos recordar que la otra serie tiene un capítulo titulado Negro y Azul. Ese mismo donde aparece el narcocorrido de Heisenberg y explota la cabeza de Danny Trejo.

Better Call Saul

Breaking Bad - Cats in the bag

Está también por ejemplo este motivo recurrente de maquillar el rostro desfigurado por un puñetazo. Aquí vemos a Saul Goodman hacerlo, justo igual que Jesse Pinkman en el episodio de Cat’s in the Bag..., o el propio Walter White en Confessions e incluso el buen Mike en Gloves Off al arranque de Better Saul.

Pero tal vez el momento más entrañable es cuando Kim le regala la línea final de su anuncio comercial cuando lo ve con el ojo morado y lo convence de que podría publicitarse con él: “I’m Saul Goodman, I’ll fight for you.”

Este motivo de pelear por el otro es visto en dos materiales: el anuncio comercial de Saul Goodman que todos conocemos de Breaking Bad y un comercial extra que podías descargar el sitio web falso de su despacho de abogados mientras aquella serie se emitía.

Eso es todo por ahora, seguimos la próxima semana.