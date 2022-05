Los Simpson: Del Taj Mahal al Louvre, las principales referencias de la serie a la arquitectura y el diseño

Los Simpson tienen tres décadas entreteniendo a sus fanáticos con situaciones irreverentes, pero muchas de ellas basadas en la vida real. Las constantes referencias al mundo de la arquitectura y el diseño son algunas.

Que lugares como el Taj Mahal, el Museo del Louvre o la Sagrada Familia hayan aparecido, o que arquitectos como Frank Gehry y Rem Koolhaas tuvieran presencia en la serie creada por Matt Groening, representan un aporte importante en la cultura pop.

Hagamos un repaso, gracias a los portales Noticias de Arquitectura (de México) y AD Magazine, por algunas de las joyas de la arquitectura y el diseño que sirvieron de escenario, en algún momento, en Los Simpson.

Museos y sitios célebres por su diseño e historia

En el capítulo Hemos perdido a nuestra Lisa (Lost Our Lisa), de la novena temporada, Homero y la pequeña genia entran a una exhibición del Springsonian, una parodia del Smithsonian.

El Taj Mahal fue visitado por Bart y Lisa en Adiós a la India (Kiss Kiss, Bang Bangalore), de la temporada 17. Mientras, el Louvre es mencionado en tres episodios (Bart es atropellado, El Diablo no usa nada y Al mensajero con amor), y aparece en un cómic llamado Bart de Triomphe.

La Sagrada Familia, obra del catalán Antoni Gaudí, aparece en Solo se vive una vez, de la temporada 25, en una foto de Homero con un amigo.

También es un clásico la visita de Homero a las Torres Gemelas en el capítulo La ciudad de Nueva York contra Homero (the City of New York vs Homer Simpson), en la temporada número 9.

Los Simpson en Times Square

La familia estuvo de nuevo en Nueva York, específicamente en Times Square, en Río de aguardiente (Moonshine River), de la temporada 24.

Arquitectos en Los Simpson

Frank Gehry en Los Simpson

Entre los grandes arquitectos, es recordada la presencia de Frank Gehry. Este ganador del premio Pritzker se encuentra en el episodio El informante (The Seven-Beer Snitch, de la temporada 16), con Marge invitándolo a crear un centro cultural para Springfield, que diseñó… arrugando la carta que le envió.

Frank Lloyd Wright fue nombrado en El perro cobarde (Old Yeller Belly, temporada 14), y Rem Koolhas tuvo un cameo dando un taller sobre arquitectura con LEGO en Algo muy divertido que Bart no volverá a hacer (A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again, temporada 23).