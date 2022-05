Tom Cruise revive la muerte de Goose en el video musical de Lady Gaga para Top Gun: Maverick

Los amantes de la película original de Top Gun pueden ir preparando sus pañuelos para llorar una vez más por la muerte de Goose, el personaje que interpretó Anthony Edwards en el film de 1986.

Tom Cruise, quien repite su papel como el Capitán Pete “Maverick” Mitchel en Top Gun: Maverick, revive la muerte de ese personaje en el video musical de Hold My Hand, la canción interpretada magistralmente por Lady Gaga.

“Había un sonido que estábamos buscando... ella nos presentó su canción y abrió toda la película”, dijo Cruise a The Late Late Show. “Abrió esas puertas al núcleo emocional de la película que teníamos. En ese momento, las cosas simplemente se juntaron de una manera tan hermosa. La canción que ella había escrito encajaba perfectamente y se convirtió, en realidad, en la partitura subyacente y el latido del corazón de nuestra película”.

Kosinski dirigió el video

Durante el video dirigido por Joseph Kosinski, el mismo director del film, se observa a “Maverick” mirando fotos de su pasado antes de pasar a una toma de él sosteniendo a Goose (Anthony Edwards) en el océano mientras el personaje muere, en una escena de la película original dirigida por Tony Scott.

“Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick ni siquiera me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que hemos estado viviendo”, escribió Gaga en Instagram al anunciar su canción.

“He estado trabajando en ello durante años, perfeccionándolo, tratando de hacerlo nuestro. Quería convertir la música en una canción en la que compartiéramos nuestra profunda necesidad de ser entendidos y tratar de entendernos mutuamente: un anhelo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y la capacidad de celebrar a los héroes de la vida”, agregó la cantante, quien tiene un Oscar a Mejor Canción Original por Shallow, del film A Star is Born, en 2019.

También contribuyó a la partitura

PARAMOUNT (NIPI/Europa Press)

Además de escribir la canción original de la película, Gaga también contribuyó a la partitura de Top Gun: Maverick con el compositor ganador del Oscar, Hans Zimmer, Lorne Balfe y Harold Faltermeyer, quienes trabajaron en la banda sonora original de Top Gun, en 1986, que obtuvo un Oscar a Mejor Canción Original con el éxito de Berlin, Take My Breath Away.

Top Gun: Maverick estará en los cines el próximo 27 de mayo.