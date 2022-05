Amber Heard relata entre sollozos una ocasión que Johnny Depp abusó de ella con una botella

Amber Heard tuvo su segundo día en el estrado y sigue dando su testimonio de las vivencias que tuvo con su ex esposo, Johnny Depp, a quien acuso de abuso doméstico en un artículo publicado en el Washington Post y por el cuál ahora Depp se encuentra domándola por difamación.

En esta oportunidad, Heard describió entre lágrimas y sollozos una agresión sexual del actor de Piratas del Caribe contra ella, donde la actriz de 36 años alega que Depp utilizó una botella para penetrarla repetidas veces, hasta hacerla sangrar.

WATCH: #AmberHeard breaks down on the stand while testifying about an alleged sexual assault incident involving Johnny Depp in Australia in 2015. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/vaPH5v2Seq — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022

El ataque, que sucedió en Australia en marzo de 2015 cuando Depp estaba grabando en ese país la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe, inició luego de una discusión por la bebida. “Me gritaba y decía que le había arruinado la vida: ‘Te odio, joder. Has arruinado mi puta vida’, me dijo. Lo miro a los ojos, y ya no lo veo. No era él. No he tenido tanto miedo en toda mi vida. Intentaba comunicarme con Johnny y no podía verlo en absoluto”, relató. “En un momento dado, tenía una botella rota contra la zona del cuello por la mandíbula, y me dijo que me cortaría la cara”, aseguró.

Heard recuerda que la botella no estaba rota, pero si sangró

Heard señaló que no recuerda como ocurrieron los hechos, pero que la penetró con una botella. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota (...). Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, espero que no esté rota”. La actriz también asegura que Depp le decía una y otra vez: “Joder, voy a matarte”.

Dijo que su vagina sangró, pero que se convenció a sí misma de que la botella no estaba rota, porque habría sido mucho peor de estarlo. Su abogada, Elaine Bredehoft, le preguntó si Depp la había penetrado con la botella para que quedase claro y Heard respondió entre sollozos: “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”.