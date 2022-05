Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Los eventos del MCU que hay que recordar antes de ver la película

Hace unos días recordamos cuáles son las producciones que hay que volver a ver antes de ir al cine, comprar par de entradas, las respectivas palomitas y bebidas y disfrutar del multiverso en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ahora, hablemos de momentos.

Momentos que son claves y que hay que rememorar para entender con perfección toda la locura que veremos en la secuela de Doctor Strange. Porque no solo basta con ver las películas previas o en las que hayan participado los protagonistas, sino que hay que prestar mucha atención a los detalles.

Por supuesto, hay que empezar por donde empezó toda la aventura de Stephen Strange, en su primera película lanzada en 2016. Por puntos, iremos desglosando los momentos trascendentales, con información de CNET.

Doctor Strange (2016)

El Dr. Stephen Strange era un neurocirujano brillante pero arrogante antes de que un accidente automovilístico lesionara gravemente sus manos .

El cirujano rival Nicodemus West (Michael Stuhlbarg) opera las manos de Steven, pero no logra restaurarlas por completo.

. Steven aprende a ser un maestro de las artes místicas en Kamar-Taj, un recinto secreto en Katmandú, Nepal.

El hechicero Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) ayuda a entrenar a Stephen antes de desilusionarse con la moral contradictoria de su maestro y renunciar a su vida como hechicero .

Stephen y Christine Palmer, una cirujana de urgencias, eran amantes antes de que Stephen desapareciera en Kamar-Taj. Siguen siendo amigos después de que Strange se convierte en superhéroe.

Stephen Strange y Mordo

Avengers: Infinity War (2018)

Doctor Strange usa la Gema del Tiempo para ver millones de posibles versiones del futuro para encontrar la iteración única en la que los Vengadores vencieron a Thanos .

Aún así, Wanda Maximoff se ve obligada a destruir a su amor, Vision (Paul Bettany) y la Gema de la Mente para evitar que Thanos la consiga. Para desesperación aún mayor de la pobre Wanda, Thanos luego invierte el tiempo y mata a Vision nuevamente.

Vision

Avengers: Endgame (2019)

Doctor Strange desaparece durante cinco años cuando Thanos acaba con la mitad de toda la vida en el universo en lo que se conoce como Blip.

Strange regresa cuando Tony Stark usa el Guantelete del Infinito para traer de vuelta a todos y destruir a Thanos. Sin embargo, Tony muere en el proceso, un destino que Strange ya había presenciado.

Iron Man

Spider-Man: No Way Home (2021)

Cuando Peter Parker le pide al Doctor Strange que lance un hechizo que haga que todos se olviden de Spider-Man, sale mal y abre el multiverso .

. Para proteger el multiverso, Doctor Strange lanza un hechizo que borra a Peter Parker de la memoria de todos.

Peter Parker y Doctor Strange

WandaVision (2021)

Después de los eventos de Endgame, Wanda viaja a una localidad en Westview donde ella y Vision habían planeado vivir juntos. En su dolor por la muerte de Vision, manifiesta una nueva versión de Vision y un maleficio que atrapa a toda la ciudad.

Dentro del maleficio, Wanda tiene a los gemelos Billy y Tommy que envejecen rápidamente hasta los 10 años.

Los gemelos y Vision desaparecen cuando Wanda decide colapsar el maleficio y finalmente liberar a los residentes torturados.

Cuando Wanda se esconde, escucha a los gemelos pedir ayuda mientras estudia el Darkhold, una colección de hechizos malignos.

La Bruja Escarlata

What If...? (2021)

En un universo, la agente Peggy Carter recibe el suero que convirtió a Steve Rogers en un supersoldado . Ella se convierte en Capitana Carter.

En otro universo, Doctor Strange sufre por la muerte de su amada Christine Palmer y recurre a hechizos prohibidos, convirtiéndose en un hechicero poderoso pero que no puede controlarse.