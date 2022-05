Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la conexión casi perfecta con No Way Home

ADVERTENCIA: la presente reseña habla de Doctor Strange in the Multiverse of Madness evitando spoilers. Pero si quieren todas las sorpresas posibles se recomienda leer los siguientes párrafos bajo criterio propio.

Todos fuimos testigos de cómo internet reventó con el estreno de Spider-Man: No Way Home. Las toneladas de teorías y especulaciones se vieron comprobadas con cada segundo visto por las audiencias en las salas de cine.

La película del Hombre Araña representó en buena medida el regreso a este ritual de acudir a un espacio fuera de nuestros hogares para ver una cinta blockbuster en una pantalla gigante y no en una plataforma de streaming.

Pero, para ser honestos, esta cinta de Peter Parker no era al 100% un filme puro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la producción partía de Sony Pictures y vimos cómo personajes, actores y franquicias propias de ellos ocuparon un lugar de peso en la trama, como esa aparición de Venom.

Ahora con Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegó el momento de que Marvel Studios tuviera la oportunidad de contar su propia aventura con un planteamiento similar, con respecto al amplio caleidoscopio de posibilidades que ofrecía.

Y el resultado, para ser honestos, podríamos decir que es una locura, literalmente.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo logra pero...

La película acaba de ser estrenada hace pocas horas y el furor de los fans se ha hecho sentir en cada segundo. Cabe recalcar que la incertidumbre era bastante, pero bajo la dirección de Sam Raimi nos encontramos con una cinta única en su especie.

Seremos claros: no existe en todo el MCU (y posiblemente en todo el cine contemporáneo de personajes salidos de los cómics) una película que se le acerque remotamente al estilo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Esto no quiere decir ni remotamente que se trate de una cinta impecable, perfecta y redonda. Por el contrario, estamos ante una de las películas más extravagantes, torcidas y bizarras de todo el MCU. Justo por eso podría ser considerada como imperdible.

Raimi se mantiene fiel a su estilo y reclama su trono como el tipo responsable del cine moderno de superhéroes, a la par que le hace grande tributos al cine de horror, a los cómics de Marvel, a su propio estilo visual distintivo y a la mitología psicodélica de este personaje.

El cineasta logra una cinta trepidante con un ritmo peculiar, sorpresas de esas que hacen explotar la sala de cine y bastantes saltos narrativos, tanto en su estética como en su compás que interconecta con demasiadas cosas a la vez.

Dura poco más de 2 horas, pero las líneas argumentales que corre paralelas son tantas que se puede sentir mucho más larga que eso. No en vano su guionista proviene de Rick & Morty y fue también el responsable de la serie de Loki.

De hecho, si hubiera algo que reprocharle a Doctor Strange in the Multiverse of Darkness es la cantidad de material que es necesario revisar y conocer antes de entrar de la sala de cine para disfrutar con plenitud su compleja historia.

Sin afán de lanzar spoilers (tienen oportunidad de no leer el presente párrafo) pero esta película exige haber visto, además de la primera cinta de Strange, todo WandaVision, Spider-Man: No Way Home, la serie animada de What if...?, el Wiki de Marvel Comics relativo a Tierra-616 y todas las cintas de Evil Dead de Sam Raimi. Incluso hasta Loki y Moon Knight por el punto argumental reiterativo en esta fase del MCU de aceptarse a sí mismo. Hasta la biografía de Bruce Campbell.

Doctor Strange

Si no se ha visto todo eso la ambición del libreto podrá parecer confusa y hasta malograda en muchas escenas. Mientras que Sam Raimi da una clase magistral de cómo dirigir una película de horror con altas dosis de gore sin caer en la clasificación para adultos.

Al mismo tiempo que da saltos de estilo vertiginosos, con alta influencia del cine de serie B, las películas de horror de los 80 y las viñetas de cómic lisérgicas de los 70, donde prácticamente cualquier elemento podía convertirse en una arma mortal, hasta las partituras de notas musicales.

En ciertos aspectos Doctor Strange no es universalmente accesible como No Way Home, pero la película es un triunfo en sí por marcarle un estilo propio a este personaje y esta fase del MCU.