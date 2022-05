The Searchers, el western que sirvió de inspiración a George Lucas para crear Star Wars

La inspiración de Star Wars llegó desde distintas vías, pero a través de una conexión: George Lucas. Aquel joven director quiso plasmar en su saga estelar varias escenas y personajes de otras películas. Una de ellas es el western The Searchers (1956).

Dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, dos leyendas de la pantalla grande, The Searchers es uno de los westerns más reconocidos de la historia del cine.

Como explica David Miller en un artículo para Screen Rant, “los westerns clásicos explicaron en parte el aspecto ‘desgastado’ de los interiores y locales de las naves estelares de la franquicia de Star Wars, además de pistoleros como Han Solo y cazarrecompensas como Boba Fett”.

“The Searchers”, continúa Miller, “es considerada una película particularmente influyente por numerosos directores famosos además de George Lucas, por lo que no sorprende que se encuentre un homenaje a ella en A New Hope”.

La historia de The Searchers

Titulada Más corazón que odio en Argentina, Chile y México, y Centauros del desierto en España. The Searchers trata sobre la venganza de Ethan (John Wayne), que tras volver a casa desde la guerra sufre con su familia el ataque de los comanches.

La familia de Ethan muere, y su sobrina Debbie, junto con su hermana mayor, Lucy, son secuestradas por los guerreros. Junto con un grupo, parten a rescatarlas, pero hallan a Lucy asesinada.

Debbie sobrevive, y es rescatada luego de un sinfín de aventuras por Ethan y sus compañeros.

Además de Wayne, participaron Jeffrey Hunter como Martin Pawley, Vera Miles como Laurie Jorgensen, Natalie Wood como Debbie Edwards adulta, Henry Brandon como el jefe Scar y John Qualen como Lars Jorgersen, entre otros.

Los paralelismos con Star Wars, inspiración para George Lucas

Escenas como el asesinato de la familia de Ethan son recreadas en Star Wars: A New Hope (Luke Skywalker encontrando los restos carbonizados del tío Owen y la tía Beru).

Es posible también que la muerte de Shmi, la madre de Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio II, El ataque de los clones, se haya inspirado en The Searchers.

Paralelismos entre The Searchers y Star Wars

Los stormtroopers imperiales sustituyeron a los comanches en A New Hope, mientras que los Tusken Raiders lo hicieron en El Ataque de los Clones. En The Mandalorian y The Book Of Boba Fett se ahondó aún más en la naturaleza de los Tusken Raiders.

Otros elementos son la arena del desierto, los acantilados, incluso la imagen desaliñada y carismática de actores como John Wayne y Harrison Ford.

Si quieres ver The Searchers y hallar más similitudes con las películas de Star Wars, puedes buscarla en HBO Max (para Latinoamérica se llama Más corazón que odio). Dura 1:58.

Ah, y feliz Día de Star Wars (May the Force be with you).