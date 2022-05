Star Wars: por qué la serie de Obi-Wan Kenobi no se estrena este 4 de mayo

El 4 de mayo es una de las fechas más simbólicas y especiales para los fans de Star Wars. Años tras años la comunidad se reúne para celebrar la existencia de una de las sagas más representativas en la historia de la cultura popular.

Desde que Disney es dueña de esta franquicia también nos hemos venido acostumbrando a que en esta fecha se preparan anuncios, estrenos, lanzamientos o sucesos importantes conectados con La Guerra de las Galaxias.

Todo mundo sabe que tras el final del The Book of Boba Fett la siguiente serie más esperada por todos era ni más ni menos que la de Obi-Wan Kenobi. Un proyecto que pasó por muchas fases turbulentas y que por fin veremos este mes a través de Disney Plus.

Pero hay un punto de confusión y desconcierto entre los fans más casuales de Star Wars: la duda de por qué no se estrenó este 4 de mayo.

Obi-Wan Kenobi y su conexión con el día de Star Wars

Cuando la gente de Disney Plus reveló que estrenaría la serie de Obi-Wan Kenobi a través de su plataforma el próximo miércoles 25 de mayo de 2022 muchas teorías previas quedaron destruidas.

Las apuestas hasta unas semanas antes del anuncio eran que la plataforma lanzaría la serie este 4 de mayo de 2022 como parte de las celebraciones del Star Wars Day.

Obi-Wan Kenobi - Serie

Pero al final todo se movió 21 días después de lo esperado y el motivo de ello es en realidad bastante simple y obvio para los fans más devotos de esta saga.

Basta una simple visita por la página de Wikipedia de Star Wars para comprobar un dato vital para los fan de La Guerra de las Galaxias.

Corría un 25 de mayo de 1977 cuando George Lucas estrenó en las salas de cine el Episodio IV: A New Hope, ese primer largometraje que se convirtió en la piedra angular de esta franquicia.

De modo que para el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi se ha elegido la fecha exacta en la que Star Wars cumplirá 45 años de existencia.

La serie es de las más esperadas, ya que traerá de vuelta a Ewan McGregor como el legendario maestro Jedi. Se confirma además el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader.

En una historia que se situará técnicamente en casi la misma línea temporal que abarca entre el Episodio III y IV. Por lo que tiene las expectativas al máximo.