Dragon Ball Z: Estas son todas las técnicas con las que Piccolo te puede ganar en una batalla

Dragon Ball Z cuenta con una amplia variedad de peleadores con los que puede armar un combate o hasta un torneo de artes marciales exclusivo de puros personajes que se encuentran en el top de la serie. De todos, Piccolo tiene que estar entre los primeros lugares.

El namekusei apareció en el último arco de Dragon Ball como un villano y rival de Goku. Junto al saiyajin nos regaló una de las peleas más brutales de todos los torneos de las artes marciales. Y después, en Dragon Ball Z, logró mantener el nivel formando parte de los Guerreros Z.

No fue fácil. El maestro de Gohan no es un saiyajin y a pesar de no contar con esta sorprendente característica, en su raza también hay una dirección de guerreros que desarrollan habilidades sorprendentes.

En su constante calma y rostro de pocos amigos, Piccolo fue capaz de enfrentarse, además de saiyajines, a Freezer (estuvo a punto de matarlo) a Cell (el bioandroide tuvo que escapar) y hasta a Majin Buu (aquí si perdió).

Todo esto lo logró haciendo uso de una variedad de técnicas útiles que le sirven en un duelo a muerte, sea quien sea el villano. Revisemos entonces cuáles son estas habilidades de Piccolo y por qué son tan especiales.

Técnicas de Piccolo

Masenko: En el doblaje latino, Piccolo dice Masenko Sappo y se trata de una acumulación de energía que sale eyectada en forma de rayo capaz de atravesar cualquier cuerpo. Con esto pudo matar -al mismo tiempo- a Raditz y a Goku.

4. Gokú y Raditz mueren a manos de Piccolo. Foto: Wikia. Imagen Por:

Reponer extremidades: si a Piccolo le cortas un brazo saca otro. Si le quitas una pierna, la repone de inmediato. Es una característica de los namekusei.

Multiplicación de cuerpos: Piccolo hace una especie de ilusión óptica en la que pareciera que se multiplicara y provoca la sensación de que su rival pelea contra varias personas.

Piccolo: Caracol en japonés.. Imagen Por:

Cura : los namekusei tienen la particularidad de entregar su ki para recuperar a un compañero que lo necesite.

: los namekusei tienen la particularidad de entregar su ki para recuperar a un compañero que lo necesite. Fusión: Piccolo y los de su raza tienen su propio estilo de fusión en la que se juntan los cuerpos para crear a un poderoso guerrero. Pueden hacer algo similar separándose para eliminar el mal de su interior.

Piccolo y Nail