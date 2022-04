Los Simpsons: “Mypod y dinamita”, el capítulo en el que Apple y Steve Jobs fueron protagonistas

Lanzada a finales de los ochentas, Los Simpsons han inmortalizado grandes momentos de la vida real en su formato de sátira americana con personas amarillas, incluyendo a personajes importantes y compañías de la talla de Apple.

La única diferencia entre la realidad que conocemos y el universo Simpson es que Apple no es Apple, sino Mapple, y que el recordado Steve Jobs no es Jobs, si no Mobs.

Hemos visto varias referencias a Apple en Lo Simpsons. En más de una ocasión, Homero ha mostrado su Myphone, con el logo de la compañía con una manzana con dos mordidas, e incluso una vez Siri tuvo espacio en la ficción.

En 2008, uno de los capítulos más famosos de la serie animada tuvo que ver con Apple. Emitido en 2008, se llama “Mypods y dinamita”, en el que la trama se centró en la compañía llamada Mapple.

Marge y Homero con sus MyPhones

¿Qué ocurrió en “Mypods y dinamita”?

Lisa descubre una Mapple Store en un centro comercial y decide entrar. Homero se mostró encantando con un Mycube (una Mac), mientras que Lisa se enamora de su Mypod (un iPod), sin poder comprarlo por su precio. Ni siquiera puede comprar unos audífonos blancos falsos de 40 dólares “para que crean que tiene un Mypod”, exactamente como lo explica la inteligente niña.

Sin embargo, Krusty se deshace de uno al no estar conforme con el tamaño de su pantalla y se lo regala a la pequeña.

Lisa

Luego de ver un anuncio en una pantalla gigante con el CEO de la empresa, Steve Mobs, es víctima de una broma de Bart, en la que el pequeño demonio logra que la voz de Mobs sea en realidad la suya para ridiculizar a los compradores de la tienda y provocar su ira.

“Ustedes piensan que son cool porque compran un teléfono a 500 dólares con una imagen de una fruta en él. ¿Adivinen qué? Su fabricación cuesta ocho dólares y me oriné sobre cada uno de ellos”, declara Bart antes de ser perseguido por los empleados de la tienda.

Steve Mobbs

El trago amargo se lo llevó Lisa al ver la factura que recibió por descargar 1.212 canciones: $1.200. Con su disgusto, decida visitar la sede principal de Mapple para pedir un plan con un pago reducido.

Curiosamente, la sede de Mapple está en el fondo del mar y para llegar a ella hay que viajar en unos submarinos con forma de pendrive.

En el lugar, Lisa se encuentra con Steve Mobbs y le pide el favor de reducir el pago. Este, por el contrario, decide contratar a Lisa como trabajadora de la compañía, trabajo que Lisa acepta sin saber que acabaría entregando cupones publicitarios en la calle vestida de Mypod.

Lista disfrazada de Mypod

A continuación, un divertido resumen del fantástico episodio.