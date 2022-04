Revelada la fecha de estreno y cantidad de episodios del nuevo animé de Pokémon: Nieves de Hisui

El nuevo animé de Pokémon: Nieves de Hisui ya tiene fecha de estreno y cantidad de episodios definidos. Las aventuras basadas en las historia creadas por Satoshi Tajiri abordan una era ancestral en la que las criaturas mantenían una relación diferente con los humanos; algo que ya habíamos visto en el videojuego “Leyendas Arceus”.

La manera en la que se toca esta parte de la historia de los Pokémon suena bastante interesante. Y por lo tanto, es un poco decepcionante que vaya a ser una miniserie tan corta. Quizás es un experimento de la industria de estas maravillosas criaturas para después ampliar este desarrollo, en el caso de que resulte exitosa.

Pokémon: Nieves de Hisui mostrará la manera en la que el humano interactuaba con estos personajes naturales, antes de que existiesen las pokebolas o las Ligas Pokémon en las que participó Ash, Misty o Brock.

En las imágenes se aprecia que Pokémon le da un toque místico que se relaciona más hacia el animé convencional que vemos en Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) o en Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

Detalles de Pokémon: Nieves de Hisui

Según reseña Gizmodo, la serie llegará de forma exclusiva en el canal oficial de YouTube de Pokémon y en TV Pokémon. Serán apenas tres episodios y el primero tiene fecha de estreno para el 18 de mayo de este mismo año.

Los personajes principales de la serie serán un joven llamado Alec y el Pokémon Zorua, en su forma de evolución Hisui (blanco, que es del tipo fantasma). La criatura evoluciona en Zoroark de Hisui.

Pokémon publicó un comunicado de prensa, en el que ofrecen detalles de la sinopsis de la serie:

“La región de Hisui, explorada por primera vez en el videojuego Leyendas Pokémon: Arceus, representa a la antigua región de Sinnoh, antes de la aparición de los Entrenadores y de las Ligas Pokémon. Pokémon: Nieves de Hisui es una historia que se desarrolla en esta ancestral era donde la relación entre las personas y los Pokémon era muy diferente. Alec, el protagonista, se encuentra en un barco rumbo a Hisui mientras recuerda la primera vez que su padre lo llevó a esta región. Durante tres episodios, Pokémon: Nieves de Hisui explorará en profundidad las historias del pasado de Alec”.