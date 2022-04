Sorprendente es poco: speedrunner establece una nueva marca al pasar Super Mario Bros con los ojos cerrados en menos de 7 minutos

Cuando tomamos la decisión de encender la consola y accionar un videojuego de aventuras, el objetivo principal para cualquier terrenal es pasar el título. La idea es después continuar con el siguiente para disfrutar de algo nuevo.

Pero en este maravilloso mundo, como en cualquier otro, hay personas que tienen una habilidad especial en la que “pasar un videojuego” es parte de la cotidianidad. Ya saben que lo van a superar y el reto es otro, como por ejemplo terminarlo en tiempo récord.

A estos habilidosos, al mismo nivel de Messi en un campo de fútbol o LeBron James en un tabloncillo, se les llama speedrunner: los GOAT de los videojuegos. Disfrutamos de ellos superándose a sí mismos o rompiendo marcas de sus rivales.

Pero lo que logró Crescendo de verdad que escapa de los límites. El reconocido speedrunner ha marcado un nuevo cronómetro para pasar Super Mario Bros. En concreto su reloj marcó 6 minutos con 25 segundos cuando venció a Browser.

A cualquiera le pudiera parecer algo sencillo de hacer si le dedica algunas horas de juego a una vieja consola o emulador que tengamos por ahí. La cuestión especial es que Crescendo hizo este tiempo con los ojos vendados, según informa Alfa Beta Juega.

La hazaña del speedrunner

Cada paso que da el speedrunner es propio de un gamer que está viendo lo que sucede en la pantalla mientras avanza. Pero este tiene los ojos cerrados mientras lo hace; es verdaderamente una hazaña lo que hizo.

Desde el primer mundo agarra de inmediato el hongo que hace crecer a Mario. En el segundo, el subterráneo agarra la flor que lo hace defenderse con las bolas de fuego y más nunca las pierde hasta el final.

En el momento que se encuentra con Browser es que choca con el monstruo, pero le da para pasar y retirar el puente, que el villano caiga y así salvar a la princesa; ¡Qué salvajada!

Y como su fuera poco lo que logró, en el medio se quejaba cuando no llegaba a bajar la bandera desde la cima del asta; sabía por el sonido que había acumulado pocos puntos en esa parte específica.

La pantalla que grabó de la hazaña está dividida en tres: una está el videojuego, en la otra está su rostro vendado y en un tercer cuadro están sus manos con las que sostiene el control del NES.

“Esta carrera es el resultado de mis intentos de conseguir 8-2 339. Desgraciadamente, no lo he conseguido en esta carrera, pero aún así he sido capaz de respaldarlo y conseguir un WR. Seguiré esforzándome para conseguir 8-2 339, lo que me permitirá conseguir un tiempo de alrededor de 6 minutos, posiblemente por debajo de 6″, escribió en la descripción del video asegurando que puede incluso bajar el tiempo.