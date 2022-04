Netflix: Cómo eliminar el mensaje “¿Todavía estás viendo...?”

¿Cuántas veces te haspadado que estás en plena maratón de tu serie favorita y Netflix te muestra esa invasivo mensaje “¿Todavía estás viendo...?” con el nombre de la ficción que miras? Sí, es una molestia.

Es molesto porque tenemos que tomar nuestro control o darle a continuar para reanudar el contenido que estamos disfrutando. No es problema de nadie, ni de la gran N, si queremos ver sin parar una temporada entera de nuestro programa preferido.

Según el sitio web oficial de Netflix, la plataforma de streaming hace esa pregunta para que no pierdas tu avance ni consumas datos de internet si en realidad no estás viendo una serie o una película.

El mensaje aparece tras ver tres episodios de una serie de una vez sin tocar los controles del reproductor de video, o después de 90 minutos de actividad de visualización ininterrumpida.

Esto también lo hace Netflix para invitar al usuario a parar unos minutos, descansar la vista, levantarse, estirarse e incluso salir a dar un paseo en un día soleado. Pero lo que no termina de comprender la compañía es que el televidente, si no quiere parar, no va a parar.

Afortunadamente, hay una solución para los que utilizan Netflix a través del navegador de sus dispositivos.

Instala Never Ending Netflix

Si eres de los que prefiere utilizar Netflix desde un navegador y compartir la pantalla vía bluetooth a tu smart tv, hay una solución para eliminar el mensaje “¿Todavía estás viendo...?”. Se trata de una extensión llamada Never Ending Netflix.

Hay varias extensiones como Never Ending Netflix. En este caso, puede anular el aviso de “¿Todavía estás viendo...?”, lo que permite al internauta ver su serie favorita hasta el amanecer en paz y sin ningún tipo de pausa.

También ofrece funciones adicionales para agilizar su experiencia visual, como omitir secuencias de títulos y omitir la cuenta regresiva del “Próximo episodio”.

Sin duda, este tipo de extensiones puede mejorar la experiencia del usuario a la hora de usar Netflix. Si la plataforma de streaming no soluciona este tipo de molestias, este tipo de herramientas puede ayudar.