Insiders filtran que LEGO planea lanzar un set gigantesco de Super Mario de casi 3 mil piezas

Cada asociación que ha hecho LEGO en los últimos años se ha convertido en una cuestión que roza lo épico. La empresa de juguetes para niños, que de una forma impresionante atrapa público de todas las edades, viene realizando trabajos con los personajes más resaltantes de la cultura popular.

Es así que podemos hacer un listado en el que podemos encontrar a cada uno de los personajes, por ejemplo, de las películas más taquilleras del último tiempo. Harry Potter, Back To The Future, Spider-Man, Thor, Star Wars y hasta series como The Big Bang Theory forman parte del grupo que tiene sets de LEGO.

Y así también podríamos ir por el departamento de videojuegos encontrando sets relacionados a Sonic The Hedgehog, Prince of Persia, Minecraft y hasta existe un set de una de las consolas más populares de Nintendo, NES.

En este sentido, uno de los personajes (o universo) que LEGO acostumbra abordar es el de Super Mario. Diferentes personajes como Toad, La Princesa Peach (pronto), Luigi, Browser y hasta el mismo plomero tienen diferentes piezas en los populares armables.

Pero tal parece que la asociación tiene pocas intenciones de terminar. Según filtran diferentes insiders, LEGO va a lanzar un nuevo set gigantesco de Super Mario apuntando específicamente hacia el público mayor de 18 años. El juego se acercaría a las 3.000 piezas y se supo hasta el precio estimado en el que podría llegar.

Lo que se sabe de este set de LEGO

El portal Nintenderos cita una información de Brick Fanatics en la que se detalla que, en concreto, son dos sets: uno pequeño de puros personajes, de apenas 47 piezas. Y el foco de los reflectores, uno de 2.807 piezas. Indican que el precio de este último se ubica entre los 240 y 250 dólares. Todavía no se sabe la fecha en la que apunta a salir.

Tampoco han especificado qué es lo que LEGO nos va a poner a armar en esas casi 3.000 piezas. Recordemos que hace poco más de un mes la empresa anunció que la Princesa Peach entrará en el universo de Lego Super Mario con una línea de productos desarrollada junto con Nintendo.

Peach se une a Mario y Luigi para que los fans sigan construyendo sus propias aventuras de Lego Super Mario. Los jugadores podrán ahora potenciar su aventura con opciones aún más divertidas con la icónica princesa cuando el Recorrido Inicial de Lego Super Mario Adventures with Peach esté disponible a partir del 1 de agosto de 2022.

Tendrá su reconocible voz y efectos de sonido en el Universo Lego Super Mario. Las tres figuras interactivas estarán disponibles en recorridos iniciales independientes, o en entry points en el mundo de Lego Super Mario.