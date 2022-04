Hunter Schafer, estrella de Euphoria, aceptaría hacer de Zelda en una película sobre el videojuego

Hunter Schafer, que interpreta a Jules Vaughn en Euphoria (HBO), aceptaría hacer de Zelda en una película sobre The Legend of Zelda. Esto tras ver un video viral de TikTok que muestra a la actriz como la princesa del popular videojuego.

Aunque no existe un plan de Nintendo para hacerlo, al menos ya sabe que Schafer está disponible para asumir el papel.

Hunter Schafer reacts to fans wanting her to play Zelda in a live-action series. #Euphoria pic.twitter.com/Hb6FfxRzWC — Entertainment Tonight (@etnow) April 21, 2022

Todo ocurrió luego que un periodista de Entertainment Tonight le contara sobre el video de TikTok con ella como la princesa Zelda. Tras preguntarle si estaría interesada en el papel, Schafer respondió: “Quiero decir, sí, eso sería genial. Jugué mucho el videojuego cuando era niña. Era muy bueno”.

Gamerant indica que hubo rumores sobre una serie de Netflix live action sobre Zelda, pero nunca se materializaron.

La historia de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda es una saga de videojuegos que inició en 1986, con The Legend of Zelda para Famicom Disk System. Un año más tarde llegó en Nintendo. La crearon Shigeru Miyamoto (padre de Super Mario Bros.) y Takashi Tezuka.

Koji Kondo era el compositor principal.

Tras el arranque, llegaron otros como The Adventure of Link, a Link to the Past, Ocarina of Time y Spirit Tracks, alcanzando hasta 19 en plataformas como Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii y más.

The Legend of Zelda

Actualmente Nintendo está trabajando junto con Illumination en la producción de una película sobre Super Mario Bros., con Chris Pratt en el papel del fontanero. No obstante, la película tuvo que cambiar su fecha de estreno de diciembre de 2022 a abril de 2023, anunció Miyamoto a través de Twitter.

“Después de consultar con Chris (Melendari), mi socio en Illumination en la película Super Mario Bros., decidimos trasladar el lanzamiento mundial a la primavera de 2023″, escribió Miyamoto en Twitter, a través de la cuenta oficial de Nintendo.

“Mis más profundas disculpas, pero denme un poco más de tiempo para hacer una película divertida”.