Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿Cuántas variantes del hechicero veremos en la película?

Estamos a poco más de una semana para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y tras la revelación de diferentes clips y tráilers empezamos a hacernos una importante pregunta: ¿Cuántas variantes del hechicero veremos en la película?

La secuela de la primera cinta del Hechicero Supremo se estrena mundialmente el 6 de mayo, con fechas de preestreno desde el miércoles 4, y los adelantos han mostrado en diferentes escenarios a Benedict Cumberbatch, el intérprete del protagonista, con diferentes vestuarios.

Las variantes llegaron a Marvel en la serie Loki, la serie de Disney+ que explicó los detalles sobre el multiverso y que mostró a varias versiones del dios de las mentiras. Tras los eventos posteriores en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en la nueva película de Strange se intensificarán las consecuencias de la llegada del multiverso.

En una entrevista reciente, el director Sam Raimi, habló sobre las variantes que veemos en Doctor Strange 2: Textualmente, dijo: “La película es un viaje al multiverso, así que veremos diferentes versiones del Doctor Strange e incluso del personaje de Wanda Maximoff. Los actores tienen que jugar con ello. Es un gran desafío para ellos y una gran diversión dirigirlos interpretando estar versiones alternativas de ellos mismos”.

Confirmado por el hombre detrás de las cámaras y tras lo publicado por Marvel Studios, estas son las variantes de Stephen Strange que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange de la Tierra-616

Esta es la versión de Doctor Strange que hemos visto desde que fue introducido al MCU. Es el protagonista de la cinta y quien tendrá que aliarse y enfrentarse respectivamente con las distintas versiones del personaje que aparezcan en la película.

Doctor Strange

Defender Strange

Este look de Strange es conocido por los fans de las historietas. Es Defender Strange, quien en los cómics lidera al grupo de superhéroes conociido como The Defenders y quienes ya aparecieron en su programa de Netflix, cancelado como muchos saben.

Lo que no está claro es si esta variante se identificará como el líder de los Defensores o si en el MCU tendrá un giro, por ejemplo, como mientro de los Illuminati.

Doctor Strange imágenes

Doctor Strange Supremo

Esta variante la vimos en formato animado en la serie What If...?, en el episodio en el que Stephen trata de revivir a su difunta novia. Esto lo llevo a corromperse al inducirse en artes místicas oscuras y peligrosas para manejar a voluntad su realidad.

Doctor Strange Supremo en What If...?

Muchos apuntan, por lo visto en los clips previos, que será uno de los antagonistas, pero es probable que Doctor Strange Supremo luego se convierta en aliado del Doctor Strange de la Tierra-616 para doblegar los ataques del multiverso.

Doctor Strange Supremo

Doctor Strange Zombie

La más tenebrosa de las variantes de Doctor Strange es la versión zombie, sacado de Marvel Zombies y quizás una copia en live-action de la versión animada que vimos en What If...?

Su aparición en el tráiler se dio justo después de un grito de Wong en el que exclamaba “¡Strange!”. No sabemos si las escenas tienen relación en la cinta, pero genera terror esta variante, por su aspecto y por lo que puede hacer.