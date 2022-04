Salen a la luz las fotos de las agresiones de Amber Heard contra Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Herad ha mostrado lo peor de su matrimonio y ha dejado en evidencia los problemas que se pueden enfrentar en una relación tóxica.

Los actores se encuentran en el medio del huracán al enfrentarse frente al juzgado por difamación, agresiones, además de violencia física y psicológica.

En 2015 decidieron darse el sí frente al altar pero 15 meses después, en mayo de 2016, la actriz solicitó el divorcio y desde entonces se han mantenido en un vía crucis.

Las agresiones entre Amber Heard y Johnny Depp

Aunque en un principio fue la actriz la que denunció a su ex esposo por agresiones, el actor asegura que ha sido él la víctima de violencia.

Actualmente, la defensa legal del ‘Capitán Jack Sparrow’ ha dado a conocer diversas pruebas que exponen a la protagonista de ‘The Ward’ como la principal agresora.

Durante el juicio, tanto el hombre encargado de la seguridad del actor, así como la enfermera, hablaron sobre las múltiples agresiones que sufría el ‘Hombre manos de tijera’.

Ambos revelaron que Depp quedó con diversos moretones y rasguños en su rostro, así como la vez que Heard le cortó el dedo con una botella de vidrio.

Que mas necesitan para decir claramente que Johnny Depp es INOCENTE y que FUE VICTIMA de AGRESIONES tanto fisicas como psicologicas por parte de su ex mujer AH?? Esta toda su EVIDENCIA ahi!! Tienen tanta contemplacion para tratar a una delincuente mujer como tal 😡😡 https://t.co/ON4g29jp6f pic.twitter.com/cvYF7pNzjo — RoxyPily (@pilar_akarsu) July 28, 2019

Sean Bett, el hombre que se encarga de la seguridad del actor de ‘Piratas del Caribe’ se sentó a confesar en el estrado el pasado martes y dijo que sus peleas eran constantes, a tal punto que podían “llegar a matarse”.

Depp ahora está describiendo al jurado una foto tomada por el guardia de seguridad Sean Bett. Él dice que es después de que recibió una "patada giratoria" de Heard.



También muestran una foto de su dedo luego de su curación. pic.twitter.com/juOtD2qPeL — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) April 20, 2022

El hombre aseguró que el actor era constantemente agredido e incluso golpeado.

Depp también contó y mostró como Heard le dejó diversos moretones y rasguños en el rostro y confesó que creyó conveniente documentar y tener pruebas gráficas de todas estas lesiones para ‘protegerse’ de posibles acusaciones de la actriz.

“La sangre caía a borbotones. Creo que me entró un… No sé cómo se siente uno con un ataque de nervios, pero que fue lo más cerca que he estado de uno. Nada tenía sentido”, aseguró.