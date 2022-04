Marvel: las series que llegarán este año a Disney+ tras Moon Knight

Este miércoles 20 de abril se estrenó el cuarto capítulo de Moon Knight, la nueva serie de Marvel Studios en Disney+ y el primer programa del gigantesco estudio que se estrenó en 2022.

Si bien aún le quedan dos episodios más a la ficción que protagoniza Oscar Isaac, este año veremos más series del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en la plataforma de streaming de la casa de las ideas.

Con Moon Knight, Marvel presentó a un nuevo personaje en el MCU, y con el próximo programa que llegará Disney+, también pondrá en escena una nueva cara que se unirá a la extensa lista de superhéroes.

Ms. Marvel (8 de junio)

Ms. Marvel es protagonizada por la joven Iman Vellani en el papel de Kamala Khan, la heroína adolescente hará su primera aparición en el MCU antes de unirse a la película The Marvels.

La serie tendrá seis capítulos, y contará la historia del primer personaje musulmán de Marvel, que al descubrir sus poderes se inspira en su ídola, Carol Danvers, interpretada en el MCU por la actriz Brie Larson.

Creada y escrita por Bisha K. Ali, a Vellani la acompañan en el elenco Alysia Riener como la agente Sadie Deever, Saagar Shaikh (Aamir), Mohan Kapur y Zenobia Shroff como los padres de Kamala, Muneeba y Yusuf, Matt Lintz (Bruno), y Aramis Knight como Red Dagger, entre otros.

A mediados de marzo, Marvel Studios lanzó el primer tráiler de Ms. Marvel, en el que muestra a Kamala Khan como una joven estudiante, señalada por ser nerd y que sueña con convertirse en superhéroe. De repente, adquiere sus extraños poderes, que le permiten lanzar explosiones de energía, crear peldaños brillantes para cambiar en el aire y lanzar enormes golpes con puños cósmicos.

Si jugaste Marvel’s Avengers, ya conoces lo que puede hacer Kamala. A continuación, el tráiler de Ms. Marvel, que se estrena el miércoles 8 de junio, la única serie con fecha de lanzamiento confirmada.

She/Hulk (fecha por confirmar)

She/Hulk se estrenará en 2022, con el regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y la llegada de su prima y abogada Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany, es una de las series más esperadas por los fans del MCU.

Walters hizo su debut en Marvel Comics en 1980 como She/Hulk. En esta ficción de Disney Plus aún sin fecha exacta de lanzamiento, los villanos serían Tatiana y Abominación.

Los últimos rumores sobre este programa, del cual Marvel Studos ha sido cauto a la hora de filtrar información, es que por la cantidad de trabajo de postproducción podría retrasarse hasta finales de 2022.

En el Disney Plus Day se filtró un breve teaser sobre la serie.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special (Diciembre)

Será en diciembre de 2022, a falta de determinar el día de estreno, cuando llegue a Disney Plus el especial de televisión navideño The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, con James Gunn como director y con los irreverentes Guardianes de la Galaxia como protagonistas.

Antes, veremos a los Guardianes en Thor: Love and Thunder, la próxima película del Dios del Trueno.

Secret Invasion, What if...? 2, I’m Groot...

Públicamente, hay dudas sobre la llegada en 2022 de otras producciones de Marvel, como el caso de Secret Invasion.

La serie que contará con Samuel L. Jackson tiene todo previsto para estrenarse este año, pero algunos retrasos en el rodaje han obligado al estudio a no exclamar a los cuatro vientos que sí se lanzará en algún momento de 2022. Tendrá seis episodios, dirigidos por Thomas Bezucha y Ali Selim.

En el caso de What If...?, la segunda temporada fue confirmada por Disney, sin añadir una fecha de estreno, pero al no tener que necesitar a los actores para el rodaje salvo las grabaciones de las voces, su lanzamiento es más que probable para este año, con más historias en este formato que fue aclamado por los fans.

Sobre I’m Groot, tampoco hay una fecha de lanzamiento, pero debería llegar antes de diciembre. Se rumora que tendrá episodios más cortos que los de otras series de Marvel, y que mostrará a Groot en aventuras en su planeta de origen, el planeta X.

Vin Diesel volverá para darle su voz al querido árbol, mientras que Dave Bautista sería parte del elenco principal como Drax.