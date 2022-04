Los Simpson y Spider-Man suenan con Danny Elfman en Coachella: así fue la presentación del californiano

Coachella vivió su primer fin de semana y una de las estrellas fue el compositor Danny Elfman. El californiano tocó un set que incluyó las canciones de los intros de Los Simpson y Spider-Man.

También alocó a la gente con algunos temas de su más reciente álbum, Big Mess, y un número de su banda Oingo Bongo.

De acuerdo con el recuento de la CNN, Elfman tocó canciones como:

Intro de Los Simpson.

Tema de Spider-Man.

Tema de Batman.

Insects, de Oingo Bongo.

Nothing to Fear (But Fear Itself), de Oingo Bongo.

Just Another Day (Oingo Bongo).

Brakfast Machine (Pee-Wee’s Big Adventure).

Kick Me.

Ice Dance / The Grand Finale (de Eduardo Manos de Tijera).

Danny Elfman vivió una “locura” en Coachella

Elfman, nacido en Los Ángeles, California, en 1953, es un compositor y cantante estadounidense, cantautor de la banda new wave Oingo Bongo. Ha compuesto más de 100 partituras para películas, y composiciones para televisión, teatros y conciertos.

Temas musicales en películas como Beetlejuice, Batman y Eduardo Manos de Tijera, todas de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, Mission: Impossible, Mars Attacks!, Men in Black, Spider-Man de Sam Raimi, Hulk de Ang Lee, Nacho Libre y Avengers: Age of Ultron, entre otras, son de su autoría y composición.

Próximamente su trabajo aparecerá en Wednesday, la serie de Netflix dirigida por Tim Burton sobre los Locos Addams.

Danny Elfman (Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Imag)

“Ha sido increíble y una sensación intensa y demente”, dijo Elfman sobre Coachella, en una entrevista con Variety. “Al entrar en eso, sabía que iba a ser un esfuerzo realmente arriesgado. No creo que nadie haya intentado eso antes, mezclar este tipo de elementos en este tipo de locura musical. Cuando estás probando una idea conceptual, no sabes lo que va a pasar”.

“Pero al final, no tener una red de seguridad también es extremadamente estimulante. Es lo que sucede cuando estás en la cuerda floja y la red está caída y sabes que la posibilidad de caer en un abismo es extremadamente alta. Eso, por supuesto, es súper estimulante en sí mismo”.

Billie Eilish, de Coachella a Los Simpson

Coachella también contó con Billie Eilish, que se convirtió en la artista más joven en encabezar una cartelera, con 20 años. Lo hará de nuevo el próximo fin de semana.

Lisa Simpson y Billie Eilish protagonizarán el próximo corto de Los Simpson

El viernes, Eilish protagonizará un corto de Los Simpson que podrá verse en Disney Plus, llamado When Billie met Lisa (Cuando Billie conoció a Lisa).

Este corto trata sobre la pasión de Lisa Simpson por el jazz y el vínculo con la cantante y su hermano, Finneas.