Los Simpson: Algunas de las historias más desternillantes de Abraham Simpson

Abraham Simpson, popularmente conocido como Abe, es uno de los miembros más queridos de la familia Simpson, pese a que Homero, Bart y Lisa… huyen constantemente de él.

Recluido en el asilo de Springfield, Abe construye una y otra vez sus historias. Olvidadizo por su senilidad, pero también con una gigantesca imaginación, reunimos algunos de sus cuentos y acciones más insólitos.

Hagamos un repaso, con la enorme ayuda de Wiki Simpsons, sobre varios relatos de Abe.

Algunos cuentos de y sobre Abraham Simpson

Abe nació en Europa, posiblemente en Gales, Reino Unido. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? De acuerdo con Wiki Simpsons, su padre hablaba con acento galés en el episodio Much Apu about nothing.

Ganó un premio por el guion de un episodio de Tomy y Daly, que finalmente estuvieron escribiendo Bart y Lisa.

Inició las peleas entre perros y gatos e inventó el escusado.

Creó el beso en la Segunda Guerra Mundial como una forma de transmitir enfermedades a los nazis.

También formó parte de los Flying Hellfish (Peces del Infierno) durante el conflicto, junto con Montgomery Burns, Sheldon Skinner, Iggy Wiggum, Asa Phelps y otros padres de los actuales amigos y vecinos de Los Simpson.

Derribó a Santa Claus por accidente.

Su bisabuelo inventó un tónico revitalizante como estimulante sexual: Abe lo comenzó a vender acompañado de Homero.

En el Limón de Troya, Abe cuenta a los niños sobre el origen de la rivalidad entre Springfield y Shelbyville, cuando sus respectivos fundadores, Jebediah Springfield y Shelbyville Manhattam tuvieron diferencias irreconciliables (la pureza de los habitantes contra el matrimonio entre primos).

La gente de Springfield celebró su fundación plantando el limonero, que según el abuelo “era la fruta más dulce que había entonces”.

De no tomarse un medicamento sus hormonas lo conducen a convertirse en mujer, y además posee una tarjeta como presidente de una liga de homosexuales. También es comunista y pertenece a los Magios, lo que ayudó a que Homero se uniera a ellos.

Los orígenes del personaje en Los Simpson

Aunque no fue por Matt Groening, los guionistas de Los Simpson le asignaron el nombre de Abraham al abuelo… teniendo Groening un abuelo que realmente se llamaba Abraham.

El creador de la serie sí reconoce que la mayoría de sus personajes se llaman como sus familiares.

La voz en inglés de Abe Simpson es realizada por Dan Castellaneta, y en Latinoamérica lo hicieron Otto Balbuena, Sebastián Llapur, Arturo Mercado, el gran Humberto Vélez y Carlos Petrel.

La mayor parte de los episodios de Los Simpson se encuentra en Star Plus, mientras que Disney Plus tiene las temporadas más recientes y los cortos.