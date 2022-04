Thor: Love and Thunder se pone épico en su primer tráiler lleno de personajes sorpresa

Thor: Love and Thunder

Seamos honestos, fuera de las series exclusivas para Disney Plus el Universo Cinematográfico de Marvel, el MCU, lucía relativamente dormido luego de Avengers: Endgame. Spider-Man nos regresó el ánimo por estas historias pero lo que todos esperábamos más allá de Eternals y Shang-Chi era Thor: Love and Thunder.

La cita, como todas las grandes producciones, se vio afectada por la pandemia y la circunstancia obligó al estudio a reacomodar el orden de sus estrenos, lo que sólo vino a prolongar la espera. Pero al final parece que cada instante aguardando ha valido la pena.

Hace unos minutos de sorpresa Marvel lanzó el póster oficial y el primer avance de esta cinta. Y para ser francos luce más épica de lo que pudimos haber imaginado.

Thor: Love and Thunder revienta la pantalla en su primer avance

Desde el canal oficial de Marvel Studios se ha liberado el primer tráiler oficial de esta cinta que viene a expandir la saga del Dios del Trueno con su cuarta película.

El equipo creativo detrás de Thor: Ragnarok repite aquí, con Taika Waititi como director y guionista principal de esta aventura que parece nuevamente contar con todo el sello distintivo del cineasta.

Basta con ver la propuesta colorida mostrada en estos emocionantes 90 segundos que conforman el avance:

En el avance se vienen a confirmar varios detalles que se habían filtrado desde hace meses. Como participación de Natalie Portman repitiendo su papel de Jane Foster pero ahora siguiendo la estela de su saga en los comics como la nueva diosa del trueno en relevo del hijo del Odín.

Cuál será el alcance de este cambio aún estamos por descubrirlo, pero el avance también nos regala un breve vistazo de Christian Bale como Gorr the God Butcher.

Sin embargo esa no sería la única sorpresa, en el tráiler nos topamos con buena parte de los Guardians of the Galaxy y si nos damos una vuelta por el perfil de la película en IMDb podemos constatar que habrá una cantidad irreal de celebridades participando con cameos o papeles inesperados.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cbs8aKiC5O — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 18, 2022

Y por si fuera poco todo esto la propia cuenta de Marvel Studios liberó en paralelo en otras redes sociales el primer cartel oficial de la cinta que nos recuerda al arte visto en obras de los 80 como He-Man.

Así que habrá muy poco descanso luego del estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Thor: Love and Thunder tendrá su estreno mundial en las salas de cine este 7 de julio de 2022.