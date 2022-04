Rolling Stones demandan a comerciante en Chile por ceniceros falsos: también hay de Bob Esponja y Dragon Ball

Los Rolling Stones están sonando en los tribunales de Chile. Su representante demandó a una comerciante del país por importar ceniceros con el logo de la banda, unos labios con la lengua afuera, luego de una incautación realizada en el sur del país.

Son 36 ceniceros con el logo de la banda británica, pero también otros con las imágenes de Bob Esponja, Dragon Ball y Rick y Morty. En total, de acuerdo con el diario El Pingüino, citado por Bío Bío, son 555 objetos confiscados.

El valor total de la mercancía asciende a 968 mil pesos, unos 1.184 dólares estadounidenses. En el caso específico de los ceniceros de Rolling Stones, serían unos 244 dólares estadounidenses.

Uno de los ceniceros incautados de los Rolling Stones. Foto: Diario El Pingüino de Chile

El Servicio Nacional de Aduanas descubrió los objetos el 29 de marzo, en la Zona Franca de Magallanes, al sur de Chile. Tras el hallazgo, el organismo se puso en comunicación con los representantes legales de los Rolling Stones, que presentaron la demanda el pasado lunes, 11 de abril.

De acuerdo con Bío Bío, citando a El Pingüino, la infracción de la comerciante chilena (cuyo nombre no trascendió en medios) puede acarrearle una multa de entre 25 y 100 UTM (hasta 5.4 millones de pesos, unos 6.610 dólares estadounidenses).

La leyenda de los Rolling Stones

Los Rolling Stones es una de las bandas de rock más populares de todos los tiempos, formada en el Reino Unido en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart.

Luego arribaron Bill Wyman y Charlie Watts, separándose Stewart como miembro oficial en 1963. No obstante, alternó con el grupo hasta su fallecimiento en 1985.

Jones fue despedido en 1969, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor y este, en los 70, por Ronnie Wood.

Del grupo original, se mantienen Mick Jagger y Keith Richards: Watts falleció en agosto de 2021.

Sympathy for the Devil, (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It Black, Angie, Start Me Up y Gimme Shelter son algunos de sus clásicos más reconocidos.