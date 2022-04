Better call Saul, lo que debes saber a horas de su estreno

Better Call Saul regresa mejor que nunca (Agencias)

Nominada al Emmy, “Better Call Saul” se alista para el estreno mundial de la primera parte de su sexta y última parte. En México podrá ser vista vía Netflix a partir de este martes 19 de abril.

La serie de televisión estadounidense fue creada por Vince Gilligan y Peter Gould. Su trama se enmarca como una precuela de Breaking Bad y muestra qué pasaba en el año 2002 en la vida de James McGill (interpretado por Bob Odenkirk).

Allí se muestra su transformación de ex-estafador de poca monta hasta convertirse en el abogado y criminal Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad.

Como se recordará, la quinta temporada de Better Call Saul se anunció el 28 de julio de 2018 con 10 episodios de 47 minutos cada uno aproximadamente. Se emitió desde el 23 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2020.

No quedará piedra por levantar

“Estoy muy emocionado de que la gente vea el desenlace de estos diez años, para los que vieron desde Breaking Bad. Todo lo que el público está esperando ver, se va a cumplir con mucho más. Sí se cierran todos los círculos, no queda ninguna piedra sin levantar”, aseguró el actor texano de ascendencia mexicana Tony Dalton en entrevista con Milenio.

El elenco insuperable de la serie fue una garantía de éxito. Además de Bob Odenkirk destacan Rhea Seehorn, Michael McKean, Patrick Fabian, Michael Mando y, sin duda, Tony Dalton lo que permitió su proyección internacional al punto de acumular 39 nominaciones al prestigioso Emmy.

Sobre su participación Tony Dalton expresó la gran satisfacción de trabajar con un reparto de estrellas y poder poner en el Top a su personaje de Lalo Salamanca, un villano para recordar.

“Me dio mucho gusto trabajar con ellos, todos fueron muy amables, muy profesionales. Se hace una comunidad, no solo con los actores, sino con toda la gente que trabaja ahí, es una especie de familia. A mí me abrieron las puertas y me recibieron con los brazos abiertos, Jonathan Banks es mi brother”, sostuvo el actor.

Trabajar en pandemia, un privilegio

El actor de 47 años también destacó que la serie fue posible en medio de una época tremenda como lo ha sido la pandemia por el coronavirus, por eso agradeció poder tener trabajo, ya que muchos perdieron sus puestos y también a seres queridos.

“Todos los momentos han sido maravillosos. No me gustaría escoger uno porque se me haría injusto. Yo disfruto mucho mi trabajo, estoy muy agradecido de estar trabajando, hay mucha gente que se quedó sin trabajo por esta pandemia y sin familiares”, reflexionó.

Como una píldora de interés para mantenerse en pantalla, se insinúa la reaparición de dos personajes: Peter White y Jesse Pinkman. “Esos dos universos se juntan de una forma que los fans no han visto antes, eso es seguro”, comentó uno de sus creadores, Peter Gould.

