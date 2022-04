Animales Fantásticos 3: Jessica Williams analiza las personalidades de Mads Mikkelsen y Eddie Redmayne

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore se estrenó el fin de semana pasado, recaudando apenas 43 millones de dólares, el mínimo de la franquicia. La más reciente película de la saga cuenta con protagonistas como Jude Law, Mads Mikkelsen y Eddie Redmayne, además de Jessica Williams.

Jessica Williams

Williams, que interpreta a Eulalie Hicks, conversó recientemente con Collider Ladies Night. Allí desveló algunos secretos, incluyendo el trato con dos de sus compañeros, Mads Mikkelsen y Eddie Redmayne.

Mikkelsen encarna a Gellert Grindelwald, mientras que Redmayne hace del magizoólogo Newt Scamander.

Eddie Redmayne es un “golden retriever” en Animales Fantásticos

Por su amable forma de ser, Williams compara a Redmayne con un golden retriever.

“Es la persona más amable, dulce y encantadora. Me gusta su corazón, me gusta que esté enamorado de sus hijos y que le guste estar en casa para arroparlos. Me encanta que ame a su esposa”, señala Williams. “Quiero decir, todo sobre él es simplemente encantador”.

“Tan pronto llegué al set, siempre fue de gran ayuda. Es una de esas personas que cuando estás en un grupo hablando dice algo, luego se vuelve hacia ti y dice: ‘¿Qué piensas sobre eso’? Sin importar si eres la persona nueva, él siempre se asegura de que te sientas incluida. Y eso realmente ayudó en mi proceso, porque estaba muy intimidada”, reconoció la actriz norteamericana.

Williams debutó en la saga en Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, encarnando a “Lally” Hicks, una profesora del colegio de magia y hechicería Ilvermorny.

Ahora se encuentra en su segunda película en la franquicia, con el mismo papel.

“Estoy haciendo algo que es realmente enorme y estoy en esta máquina realmente grande en la que básicamente me estoy insertando, y siento que realmente (Eddie Redmayne) ayudó a que ese proceso fuera mucho más fácil”.

Williams calificó a Redmayne de “enérgico”, reconociendo: “No me gusta despertarme por la mañana, así que siempre fue muy agradable tener a alguien que estuviera realmente despierto y listo para comenzar. Me recordó a un golden retriever en muchos sentidos”, bromeó la actriz.

Mikkelsen, totalmente un “Slytherin”, según Williams

Sobre Mikkelsen, apuntó: “Es muy divertido. Él me hace reír. Es muy travieso y simplemente me mantiene alerta, así que disfruté mucho haciendo la mayor parte de mi gira de prensa y promoción de esta película con Mads. Me hace cosquillas. Siempre tiene alguna broma bajo la manga”.

Y lo situó en una de las cuatro casas de Hogwarts: “Es un Slytherin puro, de principio a fin. Ha sido una alegría. Ha sido muy divertido. Y es muy amable. Es muy, muy amable, pero siempre está siendo malo. Siempre tiene alguna tontería”.

Mads Mikkelsen

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore se ambienta en la década de 1930, con la participación del Mundo Mágico en la Segunda Guerra Mundial. Explora las comunidades mágicas en Bután, Alemania y China, además de Estados Unidos y el Reino Unido.

David Yates dirige la película, con guion de JK Rowling y Steve Kloves. Además de Mikkelsen, Law, Redmayne y Williams, están Ezra Miller, Dan Fogler y Alison Sudoi.