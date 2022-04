“El viaje de Chihiro” se inspiró en una icónica técnica de Dragon Ball para darle poder a la villana de la historia

Akira Toriyama y su obra más famosa, Dragon Ball, son referencia para el movimiento del manga y animé en Japón y el resto del mundo. Muchos de los autores de las historias que actualmente tienen éxito crecieron viendo o leyendo las aventuras de Goku, Vegeta, Gohan y el resto de los Guerreros Z.

Los mangakas de historias como las de Naruto, One Punch-Man y hasta Kimetsu No Yaiba tienen referencias relacionadas a Dragon Ball dentro de sus desarrollos. Y los que incluso no las tienen, como el caso de Demon Slayer, sus escritores muestran un profundo respeto por Akira Toriyama.

De hecho, de alguna forma van a quedar relacionados al sensei del manga, debido a que la editorial Shueisha realiza un homenaje de las 42 portadas más icónicas de de Dragon Ball dibujadas por otros mangakas. Koyoharu Gotouge, creador de Kimetsu No Yaiba, se suma a este proyecto.

Pero la referencia o inspiración que vamos a abordar en esta reseña tiene que ver con una película animé que cautivó a los seguidores en el año 2001. Se trata de “El viaje de Chihiro”, una producción que tras su éxito en la entrada del milenio, se repopularizó en los últimos años después de su ingreso a Netflix.

Esta historia fue uno de los “secretos ocultos” de la plataforma de streaming que se revelaron durante la pandemia, para quienes no son muy seguidores del animé. Contar la manera en la que una pequeña queda atrapada en un mundo mágico enganchó a millones en el mundo.

De hecho, esta fue la película con el récord de taquilla en las salas de cine de Japón desde su salida en el 2001 hasta que el primer filme de Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer, le quitó el primer lugar en el 2020.

El Viaje de Chihiro y Dragon Ball

Entonces, como muchos de los hits del animé en Japón, la creación de Hayao Miyazaki -El viaje de Chihiro- hace una leve referencia a Dragon Ball inspirándose en una icónica técnica de los personajes de Akira Toriyama para darle poder a la enemiga principal de la pequeña Chihiro, Yubaba.

La dueña de la Casa de Baños hace un movimiento con las manos que para todos los seguidores de Dragon Ball es realmente familiar. Además, después de esa pose que identificamos de inmediato, de las mismas manos de Yubaba salen unas bolas de energía que lo terminan de confirmar.

Sí, lo que hace Yubaba es muy parecido al Kame Hame Ha, de acuerdo a la reseña de Vandal. Cualquiera pudiera dudar de esto y decir que estamos viendo Dragon Ball en cualquier parte. Pero el mismo estudio que produjo el filme de Miyazaki, Studio Ghibli posteó en Twitter una imagen de la bruja lanzando las bolas de poder, explicando que lo hace al estilo Dragon Ball.

En concreto escriben: “El guiñó gráfico dice ‘estilo Dragon Ball’ (risas). No estoy seguro de por qué golpeé la bala, pero Yubaba dijo: ‘Yubaba es una anciana que puede nadar en el aire”.