Neymar y su curiosa comparación con un personaje de Los Simpson

Los Simpson están en todo. Una de las series más exitosas de la historia de la televisión, la familia amarilla de Springfield es referente para muchos. Incluso para Neymar.

El astro brasileño del PSG publicó una foto en sus redes sociales, comparándose con uno de los personajes principales de la serie de Matt Groening.

¿Con quién?

¡Con Marge Simpson!

Neymar comparándose con Marge Simpson

La foto publicada por Neymar es de un entrenamiento con los parisinos, con un gorro alto con el símbolo de Nike. Al lado situó una imagen de Marge, con su elevado cabello azul.

El brasileño preguntó: ¿Estoy igual que Marge? Las opciones eran Sí, No y “Te estás volviendo loco”, entre risas. El Sí ganaba por amplio espacio, como lo vemos.

Neymar es un fanático de Los Simpson, pero también ha sido víctima de la serie. En las redes recuerdan constantemente un capítulo de marzo de 2014, en el que “se cumplió” una nueva predicción.

Neymar y la famosa predicción de Los Simpson en el Mundial de Brasil 2014

You Don’t Have to Live Like a Referee, o No tienes que vivir como un árbitro, es un episodio de la temporada 25, el número 546 de la historia de la serie.

Estrenado el 30 de marzo de 2014 (antes del Mundial de Brasil), muestra cómo Homero es invitado como árbitro para los partidos de la copa.

El Divo, el personaje que parodiaba a Neymar en Los Simpson

Un jugador brasileño, conocido como El Divo, se cae en el partido contra Alemania en la final del torneo, fingiendo una falta. Pero Homero no cobra penal, ganando los germanos el Mundial.

Muchos recordaron el episodio no solo por el título realmente ganado por Alemania meses después en Brasil (ganó 1-0 a Argentina en la final del Maracaná), sino por la lesión de Neymar ante Colombia, que ameritó su baja del torneo.

Como se ve, la relación entre Neymar y Los Simpson está marcada de por vida.