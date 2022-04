Los Simpson: Así son las figuras del héroe de acción McBain producidas por Super7

En el universo de Los Simpson existen muchos personajes que son parodia de la vida real. Una de ellos es Rainier Wolfcastle, que encarna a McBain, inspirado en Arnold Schwarzenegger.

De acuerdo con Wiki Simpson, Wolfcastle / McBain ha aparecido en siete capítulos, como The Way We Was y Oh Brother, Where Art Thou?.

Ahora cuenta con su figura de acción real, producida por la empresa juguetera Super7. Pero no solo está él: también se encuentran su compañero Dexter Scoey (parodia del Sargento Murtaugh de Arma Mortal, interpretado por Danny Glover) y el corrupto senador Mendoza.

Los juguetes de McBain de Los Simpson, producidos por Super7

McBain aparece en dos versiones: la normal (camisa blanca, pantalones azules y el arma a la altura de su axila) y la comando, con ropa militar, municiones y granadas cruzadas en el pecho.

Mientras que Scoey está, como lo vimos en Los Simpson, herido a balazos. Mendoza, por su parte, se encuentra en traje de gala y sus típicos bigotes de villano hacia arriba.

Todas las figuras de Super7 de la serie McBain tienen un valor de 18 dólares. Pueden comprarse en la página oficial de la empresa juguetera.

Super7, la juguetería de nuestros sueños

Super7 es una juguetería fundada en 2001 en San Francisco, Estados Unidos, dirigida por el diseñador Brian Flynn.

Portada de Super7

“Ha aprovechado los gráficos, la estética y la energía de su obsesión juvenil por la ciencia ficción, los monstruos gigantes, los cómics, el punk rock, el skateboarding, los robots y la rebelión para crear un negocio único e innovador que abarca todas las categorías y no está sujeto a los límites de fabricación”, describen en su página web.

Tiene la licencia oficial de Star Wars, Masters of the Universe, Alien, Planet of the Apes, Iron Maiden, Misfits y más.

Adiós a Luis Marín, el actor que dio su voz a McBain en Los Simpson

El pasado 16 de febrero falleció la voz de McBain en español peninsular, Luis Marín, según anunció el Sindicato de Actores de Doblaje de Madrid, citado por La Casa de EL.

Marín tenía 90 años de edad.

Además de proporcionar la voz de McBain, Marín dobló a otros personajes de Los Simpson como Barney Gómez, Willie el Escocés, Hans Topo y otros más.

El actor también había prestado su voz a personajes de la serie Power Rangers y la película de Cars.