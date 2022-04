Cómo la controversia y polémica pueden afectar la taquilla de “Animales Fantásticos 3”

Antes del estreno de la tercera entrega de la saga de “Animales Fantásticos”, Ezra Miller, actor que tiene un papel sumamente importante en las películas, fue arrestado por alteración al orden público y acoso.

Este no ha sido el primer incidente violento donde Ezra Miller ha estado involucrado, ya que hace dos años fue detenido por ahorcar a una mujer a las afueras de un bar en Islandia.

Por tal motivo, Warner Bros ha decidido reducir su participación en la saga, además de que la película de “Flash” del Universo Extendido de DC, en el que era protagonista, queda en un futuro incierto.

En adición a esto, el revuelo que causó la salida del actor Johnny Depp de Animales Fantásticos, y el montón de críticas que recibió la segunda entrega por parte de los cinéfilos, Warner Bros tuvo de reorganizar y rehacer la historia para Animales Fantásticos 3.

“Animales Fantásticos” no resultó ser lo que Warner Bros esperaba

Warner Bros esperaba que las películas de la franquicia del Mundo Mágico creada por J. K. Rowling, se convirtiera en una saga tan exitosa como lo es Star Wars.

Y es que el Mundo Mágico presentado en la saga de Harry Potter tenía el potencial de convertirse en todo una mega franquicia cinematográfica, del que se pudieran sacar un montón de historias.

Sin embargo, el primer spinoff-precuela no le está yendo del todo bien. La primera película de Animales Fantásticos pareció encantar a los fanáticos y no fanáticos del niño mago, pero con la segunda entrega no pasó lo mismo.

Sumados a los escándalos y polémicas en los que se han visto envueltos no solo algunos actores de la saga, sino también la creadora de todo este universo, J. K. Rowling, y los propios problemas estructurales en los que se ha visto envuelta la propia Warner Bros, ha afectado negativamente a la franquicia.

Recordemos que J. K. Rowling pasó de ser la escritora más querida del mundo a una persona polarizada por sus ideas sobre identidad de género y sexualidad. Asimismo, debido a la crítica recibida en “Los crímenes de Grindelwald”, Warner Bros decidió traer al guionista de las películas de Harry Potter, Steve Kloves, para coescribir “Los Secretos de Dumbledore” con Rowling, quién se había encargado hasta ahora ella sola de los guiones de las otras dos entregas.

El COVID-19 sigue afectando la taquilla

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” logró recaudar $800 millones de dólares a nivel mundial. Mientras que “Los crímenes de Grindelwald”, consiguió unos $650 millones en todo el mundo, una reducción de casi el 20%, convirtiéndose en la película del mundo de Harry Potter que menos ha recaudado hasta la fecha.

Ahora, “Los Secretos de Dumbledore”, se enfrenta a un panorama cinematográfico sumamente difícil. Desde que el COVID-19 revolucionó el negocio de los cines, solo cinco películas han superado los $500 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial.

Lo que quiere decir que “Animales Fantásticos 3″ tendrá dificultades para acercarse a sus predecesores en términos de recaudación de taquilla. Más toda la publicidad negativa que ha recibido indirectamente por los involucrados en esta franquicia, el panorama no pinta nada bien.

Warner Bros había llegado a un acuerdo con J. K. Rowling para hacer 5 películas sobre Animales Fantásticos, por lo que lo recaude esta entrega puede ser crucial para salvar la continuidad de esta saga.

