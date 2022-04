Review de “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin”

Cuando se anunció por primera vez Stranger of Paradise como una precuela de Final Fantasy, como todo un buen fanático no pude evitar sentirme emocionado al ver un juego que retoma elementos de los juegos soulslike que ocurre dentro del universo de la franquicia más popular de Square Enix.

La espera se volvió larga, incluso cuando ya había algunos avances, pero al tenerlo en las manos, por fin puedo decir que no es todo lo que realmente esperaba y a la vez lo es.

Historia

Vamos primero por lo más importante, pues con los avances antes mencionados se nos dio un vistazo a lo que Stranger of Paradise tenía para nosotros: un juego lleno de acción con una historia que nos presenta el sencillo objetivo de matar a Caos.

Captura

Caos, la entidad más mencionada por cualquier personaje en la historia de los videojuegos, nos demuestra que un buen guión es importante para dar profundidad a los personajes, el mundo y al villano principal, cosa que lamentablemente no ocurre aquí, y eso es tan malo como bueno, al menos de manera personal.

Desde que vi los avances de este título y no dejaban de mencionar el hecho de que debían matar a Caos, justamente sabía que tenía que esperar un juego mal escrito y lleno de clichés, diálogos cursis y bobos y personajes sin profundidad. Para ser una precuela de una saga con las mejores historias en los videojuegos no suena nada bien, lo sé, pero es cómico de manera no intencional y todo se siente tan mal escrito que parece hecho con intenciones de ser una parodia.

Captura

De nuevo, no es todo blanco y negro y es lo que esperaba y es lo que recibí, así que no me puedo quejar, yo quería que fuera así y no pude evitar reirme a carcajadas cada vez que mencionan a Caos, a veces de las maneras más gratuitas que te puedas imaginar.

Es malo/bueno al nivel de The Room en cuanto a guión y actuaciones se refiere. Es una joya.

Captura

Gameplay

Claro, siendo un juego el gameplay es también de vital importancia y aunque todo lo anterior dicho suena terrible, la verdad es que este apartado hace que brille más de lo que esperaba. Todo se siente extremadamente bien, los ataques son responsivos, el movimiento y animaciones son muy fluidas y los efectos de luces y sombras son sorprendentes. Cosa que ayuda mucho con la inmersión.

Captura

Los personajes de apoyo a veces parece que no hacen mucho, pero en combates más complicados son una ayuda que no puedes darte el lujo de omitir. Ambos tienen estilos de combate distintos y gracias a que se les pueden poner distintos trabajos, es posible crear algunas combinaciones muy interesantes. No es el mejor sistema de trabajos que existe, pero cumple con su cometido al ofrecer variedad y árboles de habilidades.

Captura

Como mencioné antes, este juego cuenta con elementos de títulos soulslike como objetos limitados de curación que se restablecen cuando llegas a ciertos puntos de control que se encuentran separados entre sí después de algunos combates y los cuales hacen que los enemigos que ya venciste vuelvan a aparecer. La mayor diferencia con los títulos de ese tipo es que este es mucho más lineal, ofreciendo pocos (o ningún) motivo para regresar por donde ya encontraste todo.

Si bien, hay algunos lugares en donde se puede explorar, todo es tan sencillo como ir del punto A al punto B, vencer enemigos, vencer al jefe y continuar con la aventura. No se puede comparar con otros juegos del mismo estilo, pues realmente ofrece una experiencia muy distinta, pero tampoco se puede evitar sentir que se le pudo dar más profundidad a esto.

Captura

Visuales y audio

Hay tantas cosas dentro de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin que se ven tan bien, que te olvidarás de los problemas que tiene el juego en más de una ocasión. Bien lo mencioné antes, los escenarios, sombreados y efectos especiales se trabajaron muchísimo y se nota a simple vista, incluso hay ocasiones en que parece que solamente están presumiendo lo bien que este juego se ve.

Cabe mencionar, claro, que los personajes no se sienten tan bien trabajados y diseñados como los efectos de luz, pues desde las caras hasta las armaduras se sienten genéricas y en consecuencia cuesta trabajo encariñarse con estos personajes y su mundo.

Por otro lado, las actuaciones de voz son terribles… pero la música no lo es. La música es increíble y me arriesgo a decir que está a nivel de las mejores bandas sonoras de la franquicia y eso ya hace que valga la pena por sí solo. Gran parte de la música está compuesta por arreglos y remixes de canciones de Final Fantasy que ya todos conocemos, pero también hay piezas originales que van desde lo emocionante hasta lo trágico, dando una gran variedad de sensaciones mientras juegas y descubres la manera de matar a Caos.

Captura

Lo interesante con el soundtrack es que tuvo tres compositores que ya han trabajado con anterioridad en la franquicia y que estuvieron trabajando con total libertad creativa pero bajo la misma línea. Estos compositores son: Naoshi Mizuta, Hidenori Iwasaki y Ryo Yamazaki. No importa si las voces son terribles y la historia da risa, la música amigo mío, la música es lo mejor.

Captura

Conclusiones

Este juego está lleno de contradicciones y creo que eso, casi por accidente, lo dota de mucha personalidad. Vivirás grandes momentos con la acción del juego al mismo tiempo que te mueres de la risa por lo malo que es el guión y el diseño de personajes. Pero también podrás maravillarte con los increíbles visuales y la hermosa música que lo acompaña. Tanto como fan como crítico especializado creo que vale la pena darle una oportunidad, pues no todos los días se estrena un juego que intenta ser diferente y en donde tienes que matar a Caos, porque Caos debe morir y solamente tú y tu equipo pueden matar a Caos.

Por Miguel Bravo.